〈鉅亨直播〉台幣與台股 慎防高檔追價？

台幣兌美元進入 2018 行情出現狂飆，回顧 2017 年最後一個交易日，台幣收盤在 29.83 兌 1 美元，但上週卻已飆升至 29.0 的整數大關。

環顧近期台幣之出現大幅升值，背景主要原因還是受到美元走貶的影響，刺激一月以來外資買超台股逼近 740 億新台幣，但是展望台股後市，台幣與台股的高檔追價風險，似乎已是更為濃烈。

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