寒冬皮膚長壁癌？身處「癬」境有苦說不出

「這什麼東西？天啊！我的身體居然長癬了！」寒流過境，民眾紛紛穿上發熱衣，洗熱水澡時卻發現，背部卻東一塊、西一塊的脫屑，身體如同長壁癌，讓人好害怕！

寒冬時節，溫度驟降，人體皮膚表面的皮脂腺分泌不如夏季旺盛，隨著出油量的銳減，肌膚變得更乾燥、粗糙，倘若沐浴盥洗後未立即塗抹保溼乳液，不少民眾都變身乾妹妹、乾弟弟。長期下來，免疫力較差的患者，還有可能於臉頰或手肘、關節處，甚至身體的前胸後背等部位，出現大面積乾燥脫屑的症狀。

中醫師黃慶雲表示，皮膚大面積的乾燥脫屑極有可能是乾癬症，其發病原因跟人體的免疫系統失調相關，當患者血液中的免疫球蛋白 IgE 指數升高，引起抗體 T 細胞焦慮反應，身體持續性發炎，導致形成乾癬症狀。

黃慶雲說明，乾癬症表現於皮膚，多半有不同現象，有些呈現點狀、斑塊或是紅皮，範圍包含頭皮、膝蓋、手肘、背部，甚至手指甲、腳趾甲，倘若未馬上醫治，還有可能引起乾癬性關節炎。

初次發病的民眾，第一時間通常前往皮膚科尋求治療，透過塗抹含有類固醇成分的藥膏，抑制皮膚表面的乾燥狀況。西醫的診治方法，也多半導向「冬季癢」、「脂漏性皮膚炎」等病症開藥；然而，以類固醇藥膏治療的效果較短暫，容易再度復發，長期使用對皮膚免疫力其實是更大傷害。

中醫講求五行循環與體內調和，治療乾癬，採取內服中藥，包含金粟蘭、辣椒素、丹參、苦參、紫草、白花蛇舌草，來改善循環，活血化瘀，促進血流及非特異性的免疫調節，幫助抑制表皮細胞增生作用。同時搭配外洗藥浴，含有蛇床子、苦參、花椒、敗醬草、馬齒莧、玄參等數十種珍貴中藥材調配的藥浴療程，藥性溫和無副作用，由內至外讓患者身心放鬆舒適，預防更嚴重的脫皮抓傷。

黃慶雲呼籲，治療乾癬需耐心，天氣驟冷或熬夜、工作壓力過大等關鍵時刻，都會造成症狀加劇，病友長期對抗乾癬，應從日常生活作息與飲食習慣調整入手，避免食用含酒精飲料、麻油雞、薑母鴨、羊肉爐、榴槤等上火食物，重新培養健康的免疫力系統。此外，皮膚搔癢時，應按照醫囑服藥及飲食控制，勿用指甲大力抓癢，以免傷口破皮流血感染，留下身體疤痕與內心更大隱憂！

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