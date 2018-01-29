寒冬穿這些褲子　竟會悶出胯下癢

原本好發於酷夏的胯下搔癢，近幾年在寒冬時節竟也出現不少胯下癢個案，台北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗表示，不少怕冷的老人家以及年輕女生因為穿了衛生褲、緊身發熱絲襪，局部悶熱導致嚴重胯下癢。

李孟穗指出，胯下癢是皮膚科門診中常見的求診疾病，好發於大腿兩側或股溝處，或是女性私密處、男性陰囊等部位，發作時搔癢無比，讓人坐立難安，不抓難受，抓了又不雅觀。

由於病灶位於隱私部位，不少病患諱疾忌醫，自行到藥局購買外用藥膏，一旦用了含有類固醇的藥膏，或是未能對症下藥，以致症狀惡化時，病灶越來越大片，甚至皮膚變薄。

李孟穗說明，黴菌或細菌、病原蟲感染等，都可能引發胯下癢，此外，皮膚受到持續摩擦刺激，再加上衣褲包覆悶熱也是原因之一，幾年前，單車運動正夯時，不少單車騎士就罹患了嚴重胯下癢。

由於胯下癢成因眾多，民眾難以區別病因，如果自行塗藥，可能引發副作用，李孟穗建議患者，應該尋求專業皮膚科醫師的協助，在檢視病灶與詢問病史，甚至刮取患部皮屑或切片檢驗等，才能做出正確的判斷。

李孟穗說，不少強調多效合一的複方皮膚藥膏，同時含有抗生素、類固醇、抗黴菌、抗組織胺、薄荷等多種成份，剛開始使用時，可以止癢及減緩紅腫，但長期塗抹可能造成皮膚變薄、皮膚萎縮，甚至出現過敏。

如果胯下癢惡化成了股癬，仍繼續使用複方藥膏，病情時好時壞，範圍恐將越來越大。李孟穗提醒民眾，塗抹不正確的藥物，可能出現許多不良反應，延誤診斷治療。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』