除舊佈新大掃除　姿勢錯誤恐扭傷

過年前家家戶戶開始忙著除舊佈新，不過許多人因平時缺乏勞動，或掃除時施力不當，導致傷筋挫骨，甚至椎間盤突出、頸椎受傷至復健科門診就醫，而元凶竟是常見的擦、洗、刷等動作，亞東醫院復健科主任邱正民醫師與物理治療師們一同指出 6 大門診最常遇到的打掃痠痛問題，並教導民眾正確打掃的姿勢，避免受傷。

邱正民表示，門診中常見因錯誤打掃姿勢導致受傷，包括像是以彎腰、駝背及聳肩姿勢進行打掃，或身體過度傾斜來清潔遠處地面，可能導致肩頸症候群、下背痛、網球肘、高爾夫球肘；擦拭較高的地方時，長時間抬頭、駝背，讓雙手高舉過肩，容易引發肩頸症候群、肩夾擠症候群；擦拭較低的地方時，長時間彎腰或用蹲的方式完成，易引起下背痛、膝關節退化。

此外，搬重物時直接彎腰或直接抬舉高處物品是許多人容易犯的錯，邱正民指出，事實上，這樣的動作容易發生腰及背部肌肉拉傷、腰椎椎間盤突出，還有，擦拭家具時，使用過大、過小的抹布或刷子進行清潔，以及長時間重複使用小關節，只用大拇指、食指、中指以捏取方式進行清洗，會造成扳機指或媽媽手，以上錯誤動作皆應避免。

邱正民進一步說明，正確的做法是，掃地、拖地或使用吸塵器時，應多走動，避免彎腰聳肩和駝背姿勢；擦拭高處櫃子時，可使用小凳子墊高，避免踮腳尖及過度抬頭擦拭，低處則以矮凳取代長時間彎腰及蹲的動作，建議操作範圍以胸前至頭部高度，水平則是雙手打開為最大範圍，避免身體過度傾斜延展，造成肌肉拉傷。

至於搬重物的正確姿勢，應先屈膝蹲下，腰部挺直，讓物品靠近身體，用大腿的肌肉用力站起，再抬起重物；若物品高度超過胸部，應使用踏凳墊高；水平移動重物時，最好採推移方式。擦拭家具及物品時，應選用適合手型的抹布，以及弧度符合人體工學的刷子，大小以清潔時手掌可握滿的尺寸為佳，並打開整個手掌擦拭，以大關節取代小關節動作，可減輕手腕、手指小關節的負擔。

邱正民提醒，尤其是久坐辦公室的人，突然大量勞動、做掃除工作時，若不懂得採用適當的姿勢進行，恐怕會度過一個腰酸背痛，甚至筋骨扭傷、令人難受的春節。

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