台股盤後－搶最後紅包行情 台積電領低位階蘋概衝鋒 上漲74點再上11200

台股今 (29) 日呈現 11200 點攻防戰，多方由台積電及大立光聯手，帶領低位階蘋概股反彈，電子次族群也由矽晶圓、比特幣、電競等族群跟進，傳產的塑膠也同樣穩健，推升指數早盤開高後維持高檔震盪，終場上漲 74.71 點，以 11221.81 點作收，成交值 1304.08 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高震盪，指數力圖收復 5 日線，終場上漲 0.97 點，以 153.83 點作收，成交值 358.26 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是光電類股，漲幅達 2.1%，油電燃氣、塑膠、食品、半導體等漲幅也超過 1%，電子零組件、貿易百貨、電腦設備、通信網路、金融、化學、鋼鐵、觀光、資訊服務等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、電機機械、其他類、電器電纜、水泥、生醫、紡纖、造紙、電子通路、其他電子、建材營造、航運、汽車、橡膠、化學生醫等。

台股今天進入農曆封關前的最後 2 周交易日，多方展開紅包行情，由台積電點燃多頭火種，早盤一度再度越過 260 元整數關卡，來到 261.5 元，儘管盤中一度拉回到平盤，但是尾盤又出現另一波拉抬，也推升指數拉尾盤。

至於大立光更是演出強勢反彈走勢，開盤就直攻 4000 元整數關卡，也帶動二線光學廠跟進，其中聯一光亮燈漲停，光燿科、新鉅科、亞光、今國光、佳凌、揚明光、佳能、華晶科、玉晶光等漲幅均超過 1%。

低位階蘋概股則是在台積電及大立光聯手走揚，加上觸控雙雄 GIS-KY 及 TPK-KY 獲外資調高目標價，帶動欣興、良維、穩懋、華通、旺宏、台郡、國巨等均漲逾 2%。

另外電競及比特幣概念股也同步走揚，其中微星午盤過後攻上漲停，撼訊及曜越也亮燈漲停，帶動技嘉、映泰、華擎、浩鑫等漲逾 4%。

傳產部分則是塑膠類股最強，其中中油桃園煉油廠發生爆炸，台塑四寶應聲大漲，其中台化及台塑化更漲逾 2%。

分析師楊天迪指出，台股去年 12 月底到今年 1 月初是由傳產原物料及電子權值股帶動，今天則是轉由低位階的補漲股帶動，推升指數攻上 11200 點，整體來看，現在的盤勢是呈現補漲股領軍，加上外資又持續偏多操作，頗有演出軋空手及軋空單的企圖，只要成交量不要爆量到 1800 億元，預料仍將維持緩漲格局。