電競比價效應推升 曜越連2天漲停股價創7年半新高

台北國際電玩展參觀民眾擠到水洩不通，電競廠商股價也跟著大漲，其中曜越 (3540-TW) 因為具有電競題材，加上搶入比特幣高階電源供應器市場，推升股價連續 2 天拉出漲停，今 (29) 日來到 38.5 元，創下 7 年半新高。

法人指出，以曜越今年每股稅後純益 2.5 元來算，今天漲價的本益比也僅 15 倍，並非特別高，尤其曜越深根電競領域許久，就算給 20 倍的本益比也不算太高。

曜越除了在今年電玩展發表自有新產品 TT Gaming Station RGB AI 語音連動系統、Core P90 RGB 水冷電競主機系統搭配 TT Premium 頂級版 X1 RGB 銀軸機械式電競鍵盤外，也與遊戲廠商推出共同行銷活動，包括推出跑跑卡丁車、劍靈及星海爭霸 II 的現場體驗，玩家只要達成目標，就可以獲得小禮物。

曜越今年營運起飛，更是設定了 3 大策略搶攻市場，包括搶搭大廠進軍電競列車，推出高瓦數電源搶攻挖礦需求，以及新策略水冷整機產品，法人預估，曜越今年營收仍可維持 2 位數成長，獲利表現更是可望優於營運表現，每股稅後純益將從 2.5 元起跳。

曜越表示，今年英特爾推出新平台，可望帶動一波換機潮，至於在電競部分，隨著官方態度轉趨正面，甚至連亞運也將把電競列入比賽項目，讓整體電競觀感一反之前的負面看法。

至於在個別產品部分，去年底曜越也決定切入水冷整機市場，曜越指出，水冷在電腦市場的數量相對小，但是生產難度高，需要由專人處理，所以產品單價也較高，是屬於大廠不願吃，小廠又吃不了的市場。

目前市場對於比特幣多集中在顯卡概念，不過電源供應器的穩定度也會影響挖礦效率，曜約也針對挖礦市場，推出高瓦數 1000W 以上的電源供應器，平均毛利率可達 30% 以上。