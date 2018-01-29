〈永達保經營運展望〉現金獎勵當誘因廣增業務員 年終獎金4個月

永達保經西進有成，今 (2018) 年將透過現金獎勵方案，廣增業務高手，啟動為期 3 年的徵才專案。不但如此，永達保經也致力為「幸福企業」，總經理陳慶鴻表示，永達保經今年年終獎金 4 個月，若包含績效、員工分紅，可上看 7 個月，且永達保經年年加薪 5%，也優於業界水準。

永達保經今年啟動徵才計畫，陳慶鴻表示，只要在永達報聘，晉升業務處經理，通過 2 年的觀察評估期，就可獲得現金獎勵 50 萬元；晉升業務協理，通過 2 年的觀察評估期，就可獲得現金獎勵 100 萬元；晉升業務副總，通過 2 年的觀察評估期，就可獲得現金獎勵 150 萬元。

董事長吳文永表示，永達擁有複製成功的平台、完善的業務制度，讓業務們能專注於組織開拓及業績發展，希望透過徵才專案，廣邀業務高手加入。業務高手若能連連晉升，現金獎勵將高達 300 萬元。

此外，永達西進策略奏效，在於複製成功的平台及 MDRT 導師制的雙效加乘。吳文永指出，為了深耕品牌經營，永達有一套導師制度，先在台灣培養具備 MDRT 會員資格的業務主管，再派往大陸指導當地新進業務員，12 位 MDRT 台籍幹部一組的團體戰，發揮很大作用。

而在員工薪酬獎金福利部分，陳慶鴻表示，政府今年喊出希望企業起薪要有「30K」，永達保經早在幾年前就已將起薪拉高到超過「30K」，且年年加薪 5%，至於今年年終獎金部分，年終獎金可達 4 個月，若加上績效、員工分紅，則上看 7 個月，且是給全薪。