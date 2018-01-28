〈名師解盤〉外資又搞兩手策略？台灣50反1單周暴增110萬張 摩台期結算前壓力大

台股上周外資又是連續 5 天買超，累積已經連續 10 天買超，主要與前一周不同的是，內資丙種資金抽錢過錢的力道加大，也讓指數陷入震盪。展望本周，法人表示，外資目前在現貨市場雖然呈現買超，但是心態已相對保守，尤其台灣 50 反 1 持股更暴增 110 萬張，來到 196 萬張的歷史新高，預料本周二摩台期結算前，指數壓力仍大。

分析師許博傑表示，外資的慣性是在月底摩台期結算之前，都會拉高台灣 50 反 1 的持股，因此本周二摩台期結算後，如果外資台灣 50 反 1 持股總數降到 100 萬張左右，就可以證明外資加碼台灣 50 反 1 的動作只是為了避險摩台期結算。

分析師陳龍表示，根據往例，內資在過年之前原本就會將資金陸續收回，準備過年，今年也不例外，因此這就是近期內資連續賣超的主因，不過外資並沒有類似的狀況，只要外資持續維持小幅買超，預料指數仍將呈現狹幅整理走勢。

分析師林隆炫表示，從技術指標的強弱指標 RSI 來看，當 RSI 衝到最高時，基本上都不會是指數最高處，反之，當 RSI 與指數出現背離時，才會是指數高點所在，因此上周指數續攻 28 年新高，不過從 RSI 指標來看，並沒有出現背離，預料指數後續應該還有高點。

林隆炫表示，另外從量能的角度來看，現在都是在 1500 億元附近，預估成交值如果爆量來到 1800-2200 億元附近，就會有做頭的壓力。

如果投資人短線看淡台股走勢，並有意透過認售權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指中信 7A 售 03(06515P-TW)、臺股指麥證 7A 售 04(06455P-TW)、臺股指群益 78 售 09(06424P-TW) 等。