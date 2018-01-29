阿里巴巴和富士康牽頭投資小鵬汽車 B輪22億融資敲定

北京時間29日消息，據國外媒體報道，小鵬汽車今天在香港宣布啓動總額22億元人民币的B輪融資，并獲得阿里巴巴集團、富士康和IDG資本的聯合領投支持。B輪融資完成後，小鵬汽車從資本市場獲得的資金將超過50億元人民币。

小鵬汽車周一發布發布新聞稿稱，風投企業IDG資本(IDG Capital)是該輪融資的第三大投資者，此次所籌資金將用于研發和生産成本。

阿里巴巴和富士康高管在新聞稿中指出，通過投資小鵬汽車，公司得以涉水集互聯網、人工智能與傳統制造業于一體的新領域，這一領域前景光明。富士康總部位于台灣，以為蘋果公司(Apple Inc)代工iPhone手機聞名。

總部位于廣州的小鵬汽車在本月的拉斯維加斯消費電子展上展示了其最新款電動運動型多用途車(SUV)，并計劃今年上半年將這款SUV上市銷售。這款電動SUV的車頂裝有攝像頭，乘客可以拍照和錄制旅途風景并發布在社交媒體上。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，短期來看，傳統汽車廠商仍將占據主導地位和擁有更多發言權。何小鵬曾在阿里巴巴任職，之後于2014年與他人聯合創建了小鵬汽車。

何小鵬稱，小鵬汽車的目标客戶是那些品牌意識不強，但注重汽車聯網功能的中國年輕買家。

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