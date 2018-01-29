哈啦財經／楊金龍掌央行彭淮南時代真的結束了嗎？

中央銀行總裁彭淮南將於 2 月 25 日任期屆滿退休，傳繼任人選內定由彭淮南一手提拔的愛將央行副總裁楊金龍出任，而此人事布局雖看來是主打「安全牌」，但也有傳言是因派系擺不平，最後才由歷練、實務經驗豐富的老央行楊金龍出線，畢竟這除可無縫接軌，外界也不至於有太多反對聲浪。

只是在彭淮南底下任事近 20 年，楊金龍也被認為是幾近無聲的副總裁，在後彭淮南時代，他能否可以擺脫彭淮南陰影及光環？創造屬於自己的總裁風格及時代，而非只是「彭規楊隨」，恐怕也將是他上任後要面對的另一大挑戰，畢竟台灣已經歷 20 年的彭淮南時代，大家也想看看不一樣的央行總裁。

其實，現年 65 歲的楊金龍，市場點名的央行總裁繼任人選中，是年紀最輕的，尤其在林全轉戰生技產業董事長，陳師孟擔任監委，加上原本總統蔡英文屬意的胡勝正有年世已高及健康因素考量，使得楊金龍的呼聲越來越高，近日更傳已拍板，就差總統公告。

出身屏東恆春的楊金龍，與彭淮南都出身清寒農家子弟，從小就面臨磨練，並靠著養雞賣雞、雞蛋籌措學費，也因此，每當講到海及農家生活，他總是侃侃而談，與大家在鏡頭前話少、神情緊繃的樣子判若兩人，私下的楊金龍，其實也很健談，甚至有匯銀人士說，其實他的口才也不輸彭總裁。

楊金龍若真的接下央行總裁，他也將是首位內升的央行總裁。政治銀行系（現金融學系）、政大國際貿易研究所畢業的他，之後公費留學取得英國伯明罕大學經濟博士學位，回國後考進央行，民國 78 年擔任經濟研究處研究員，獲得當時經研處長彭淮南的賞識。

後來彭淮南轉任外匯局長，也提拔楊金龍出任外匯局襄理，還擔任過央行行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、央行業務局副局長、央行業務局局長等職，楊金龍公職生涯可說都在央行歷練，彭淮南更提拔他出任央行副總裁，因此，他對央行事務也相當熟稔。

不過，在彭淮南底下做事的他，擔任央行副總裁這 10 年時間，即便是彭淮南最得意的左右手，光環也都被彭淮南遮蓋，因此才會被認為是最沒聲音的央行副總裁。若與過去彭淮南任內的幾位副總裁像是許嘉棟、陳師孟相較，確實楊金龍話真的不多，外界對他的印象就是安靜的坐在彭總裁身邊的央行官員，即便在公開場合代表彭淮南致詞，楊金龍也很少脫稿演出，也許就因為這樣，才讓他能獲得彭淮南賞識，一路提拔至今，並可望接任央行總裁。

其實，央行官員本來就不能隨便發表對貨幣政策看法，尤其是匯率，因為可能一開口就會引發市場預期，導致匯市震盪，這從最近美國財政部長及美國總統川普的發言就可以看出，兩人發言都左右美元走勢，這對於有「匯市殺手」稱號的彭淮南，自然也更難以忍受底下官員隨便發言，導致市場波動，楊金龍在這方面也一直謹言慎行，直到彭淮南接任人選漸浮上檯面，楊金龍才開始在公開場合活躍起來。

楊金龍最近除到立法院財委會備詢說明央行雙率政策，在中經院演講也罕見談論央行對發行法定數位貨幣的詳細研究內容，甚至還代為出席總統蔡英文召開的國安會議「對外經貿戰略會談」，引發市關揣測，楊金龍對於他的接班似乎已有心理準備。

不過，彭淮南畢竟擔任央行總裁長達 20 年，政績仍有目共睹，即便大家對他評價褒有貶，他仍獲得全球唯一「14A」總裁，卸任前還交出「台灣從美國外匯操縱國觀察名單中去除」的漂亮成績單，近日更獲得榮獲 2018 年 Central Banking Publications（CBP 中央銀行業務出版社）終身成就獎，目前全球僅 5 位獲獎。

因此，楊金龍若確定接任央行總裁， 外界也擔心會不會只是「彭規楊隨」，楊金龍能否擺脫彭淮南的陰影及光環？走出自己的央行總裁風格、創造自己的時代？加上美國總統川普的美元政策、美國稅改及升息等，也牽動全球經濟與資金流向，今年台灣也將面臨升息決策及縣市長選舉等，下任央行總裁要面對的內憂外患壓力不少，因此，外界也在看楊金龍如何引領台灣這艘小船繼續在暗潮洶湧的全球政經變局中穩步往前走，他又會如何化解迎面而來的挑戰？

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』