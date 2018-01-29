彭博調查：弱美元利多難敵基本面利空 交易員續看空原油前景

據彭博社上周五 (26 日) 公佈的調查結果顯示，原油交易員與分析師傾向於繼續看空本周 (1 月 29 日起) 美國原油價格走勢。

在接受調查的 34 位交易員與分析師中，13 人 (38%) 看空，12 人 (35%) 看多，9 人 (27%) 看平。

美元繼續走低為油價帶來了有效提振，不過美國石油鑽井數大幅攀升以及季節性原油需求減弱部分限制了油價的上行空間。上周五，美國 WTI 原油期貨價格盤中最高觸及 66.35 美元，布倫特原油期貨價格盤中最高觸及 70.83 美元。

美元指數上周錄得近 10 個月來最差單周表現，因市場對美國經濟前景表示擔憂。

美元指數走勢

Ninepoint Partners 投資經理 Eric Nuttall 表示，原油交易正反映出美元的走勢。原油基本面表現強勁，同時市場供應也較去年不足，不過目前油價走勢似乎並未體現出這些基本面因素的影響。

受石油輸出國組織 (OPEC) 減產行動提振，1 月美國 WTI 原油有望創造 12 年內最強月度表現。同時摩根大通預計布倫特原油將在第 2 季開始的時候接近 78 美元。

連續月紐約輕原油 (CRUDE OIL_CLG8) 走勢

FX168 財經網引述德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 說：「因美元繼續走弱，油價周線料將收穫頗豐。」

不過，美國油服公司貝克休斯 (Baker Hughes) 上周五公佈的資料令油價承壓。

資料顯示，截至 1 月 26 日當周，美國石油活躍鑽井數增加 12 座至 759 座，創去年 3 月來最大增幅，因油價接近 2014 年以來高位附近，令更多頁岩油產商增加鑽探活動。更多資料顯示，截至 1 月 26 日當周美國石油和天然氣活躍鑽井總數增加 11 座至 947 座。

原油交易員與分析師在 1 月 19 日的彭博調查中，轉看空油價走勢，原因是美國原油產量「爆炸式增長」令油價承壓。