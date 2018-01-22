消息人士：若OPEC及其同盟堅持遵守減產協議 原油市場最快Q3回穩

為了推高國際油價，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫 (Al-Falih) 呼籲，減產石油協議於 2018 年底截止後，繼續配合減產，希望減產協議有機會延長至 2019 年。

《星島日報》報導，法利赫呼籲石油輸出國家組織 (OPEC) 與非油國組織（non-OPEC）的減產石油合作，可望延長至 2019 年。

法利赫在出席由該兩個組織舉行會議前表示，不應該把減產努力局限於 2018 年，而是期望與他們討論出一個更長遠的合作架構。

俄羅斯能源部長諾瓦克 (Alexander Novak) 指出，部長們需要在決定是否需要調整產量上限前審查市場的狀況。

阿曼石油部長 Mohammed Al Rumhy 說，OPEC 及其同盟認為直至 2019 年維持產量限制是有必要的，因此在周日 (21 日) 的會議中並沒有討論終止減產協議的議題。

法利赫表示，市場在上半年不會平衡，部長們需要在 6 月份舉行的下一次 OPEC 會議中更清晰地判定正常的儲量水準。

包括沙烏地在內的 OPEC 成員國部長以及俄羅斯能源部長在此次阿曼首都就年底到期的減產協定達成一致。這些石油供應國此前尋求減緩石油供大於求的狀況並推升油價。國際能源署週五 (19 日) 稱，儘管布油價格在 1 月上升了 2.6%，但美國石油產量預期今年增長強勁。

FX168 財經網援引消息人士指出，如果 OPEC 及其同盟堅持遵守減產協議，並且利比亞和奈及利亞維持 12 月份的產量水準，原油市場最早可在第 3 季回歸平衡。這一判定來自於 OPEC 和非 OPEC 技術委員會在週六舉行的聯合會議。

據悉，參與減產協議的國家在 12 月份的執行度為 129%，2017 年全年為 107%。

法利赫表示，超額庫存已經從 2017 年早期的 3.4 億桶降低了 2.2 億桶。諾瓦克稱他預期原油市場今年內可重新平衡。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊 (Suhail Al-Mazrouei) 在會議中說，製造國應該在 2018 年繼續保持執行每日減產 180 萬桶的協議。他指出，全球儲量仍高於歷史 5 年均值 1.18 億桶，OPEC 在過去 5 個月良好執行的積極趨勢將幫助市場快速恢復平衡。

減產石油協議由 2017 年 1 月起實施，油國組織表示，自減產協議生效後至今，每天減產 180 萬桶石油，並指執行率達 122%。

由於擔心美國石油產量增長，油價上週五 (19 日) 收低，市場稍早公布報告，預測頁岩油生產商將提升產量 1970 年代以來的最高水平。

連續月紐約輕原油 (CRUDE OIL_CLG8)

2 月西德州中質原油 (WTI) 下跌 58 美分或 0.9%，報每桶 63.37 美元。2 月合約週一結算。倫敦 ICE 期貨交易所 3 月交割的布侖特原油下跌 70 美分或 1%，至每桶 68.61 美元。

本周經濟數據焦點：

周一 (22 日) 下午美國參議院或再就預算法案進行投票

周二 (23 日) 美國總統川普出席世界經濟論壇，市場均留意其言論

周四 (25 日) 歐央行公布議息結果，以及歐央行行長德拉吉舉行記者會。