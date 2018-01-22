彭博調查：美原油產量爆炸式增長 交易員轉看空原油前景

據彭博社週五 (19 日) 公佈的調查結果顯示，原油交易員與分析師傾向於看空本周美國原油價格走勢。在接受調查的 52 位交易員與分析師中，20 人 (38%) 看空，18 人 (35%) 看多，14 人 (27%) 持平。

國際能源機構 (IEA) 在其月度報告中表示，在石油輸出國組織 (OPEC) 減產、需求增長和委內瑞拉產量接近 30 年低點的情況下，全球石油庫存已大幅收緊。但其警告，美國產量迅速增加可能威脅到市場的平衡。

IEA 在談及 2018 年生產時表示，美國的「爆炸式增長」以及加拿大和巴西的大幅增長，將遠遠超過委內瑞拉和墨西哥的潛在急劇下滑。

美國能源情報署的資料顯示，1 月 12 日，美國原油日產量為 975 萬桶。IEA 表示，預計這一數字將很快超過 1000 萬桶，超過 OPEC 的沙烏地阿拉伯，並與俄羅斯競爭。

分析師還指出，隨著冬季接近尾聲，北半球需求料將放緩，且金融石油市場的多頭倉位過大，可能會阻礙油價的上漲動能。

不過，一些分析師認為，由於全球經濟顯示出加速增長並消化這一大宗商品的跡象，國際能源署可能低估了今年的石油需求增長。

芝加哥 Price 期貨集團的分析師 Phil Flynn 預計，石油需求將在每日 180 萬桶至 200 萬桶之間。他補充，雖然增加頁岩油很好，但它是以犧牲深水項目作為代價。

不過，總體而言，油價仍受到良好支撐，多數分析師預計不會出現大幅下滑。

油價的主要驅動因素是 OPEC 和俄羅斯等主要石油生產國的減產，這些國家在 2017 年 1 月開始減產。OPEC 及其盟國的供應削減計畫將持續到 2018 年，目的是收緊市場，以支撐油價。沙烏地阿拉伯能源部長法利赫 (Al-Falih) 甚至呼籲，減產石油協議於 2018 年底截止後，繼續配合減產，希望減產協議有機會延長至 2019 年。

FX168 財經網報導，美國上周原油庫存減少 690 萬桶，至 4.1265 億桶，為 3 年來最低的季節性水準，低於 5 年平均水準約 4.2 億桶。

據貝克休斯 (Baker Hughes) 指出，截至 1 月 19 日，美國活躍石油鑽井平台減少了 5 座。上周，鑽探商增加了 10 座石油鑽井平台，為自 6 月以來的最大增幅。

美國 WTI 原油 1 月 19 日當周收跌 0.99 美元，或 1.54%，報 63.31 美元，最高上探 64.89 美元，最低下探 62.78 美元。布倫特原油期貨收跌 1.22 美元，或 1.75%，報 68.65 美元。

油價上週五下滑約 1%，為 5 周以來的首次周跌幅，因美國生產的反彈蓋過了原油庫存持續下滑的影響。

布倫特原油期貨價格下跌 70 美分，跌幅 1%，至 68.61 美元。上週一，油價一度達到 2014 年 12 月以來的最高水準 70.37 美元。美國西德洲中質原油期貨 (WTI) 原油期貨上週五收盤下跌 58 美分，至 63.37 美元。上週二，WTI 原油價格觸及 64.89 美元高位，為 2014 年的高點。這兩項指標均顯示，上周的跌幅超過 1%。