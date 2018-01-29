小摩：油價上半年還能漲10% 下半年價格將回落

JP Morgan(小摩) 發布報告認為，隨著美國經濟走強，而原油供應卻意外短缺，預計今年上半年布倫特原油有望衝上每桶 78 美元，相當於再有 10% 的漲幅。

不過，JP Morgan 指出，在今年第 1 季及第 2 季初，布倫特原油漲上每桶 78 美元之後，走向年底時將出現價格回落，布倫特原油第 4 季均價約每桶 60 美元。

據《路透》報導，在需求強勁、美元疲軟，OPEC 及俄羅斯持續減少供油之下，油價周一表現強勁。美國西德州原油 (WTI) 報每桶 66.34 美元，較前日漲 0.3%，布倫特原油報每桶 70.49 美元，比上一交易日低 3 美分。

在 OPEC 聯合俄羅斯減產之下，全球經濟復甦，提升了原油需求前景。自去年中以來，布倫特原油價格已上漲近 60%。加上美元疲弱，都支撐了油價的漲勢。

JP Morgan 在報告中指出，美國經濟增長強勁、美國的寒流，以及計畫之外的供應短缺，都讓油價趨緊的速度快於預期。同時間，他們將今年全年的均價也提高，布倫特原油上調 10 美元，至每桶 70 美元。WTI 上調 10.70 美元，到每桶 65.63 美元。

美銀美林也有類似看法，認為美國偏寬鬆的財政政策，歐洲經濟增長復甦，以及新興市場增長，共同帶來近期的美元走弱、油價走高。