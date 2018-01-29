麥格理權證推響應式官網滑世代即時掌握完整資訊

看好台灣權證市場未來發展，麥格理權證日前宣布進軍台灣，挾著全球唯一同時成功進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞和泰國等 5 個市場的權證發行商優勢，擁有優異先進的造市系統、公開透明的「價格矩陣」工具，以及專業教育訓練，同時也推出全新官網，其響應式網站能讓投資人不論在手機、電腦或平板上都能正常瀏覽同一網站，隨時掌握即時完整的權證產品資訊。

亞洲權證領導品牌麥格理 1 月 18 日宣布共掛牌 22 檔權證，預計農曆年前將陸續提供百檔以上權證商品，讓台灣投資人有更多元的選擇。這是麥格理看好台灣權證市場，尤其台灣權證發行去（2017）年檔數超過 2 萬檔，較前年 2016 年成長 12%。而在香港，權證市場占約 20%，但在台灣僅有 2% 多，顯示還有很大的發展空間，希望與交易所與本土券商合作，一同做大權證市場。

台灣權證市場越來越受到投資人青睞，主要是權證交易成本比股票低，用約十分之一的錢買權證，就可以參與整個股市的漲跌，且多空都有機會獲利，看多的時候買認購權證，看空的時候買認售權證。再來是享有高度的槓桿，但損失僅限於最初投入的權利金，因此逐漸受到年輕投資人與資深中實戶的喜愛。

麥格理指出，公司在亞太地區深耕 26 年，一向以長期經營為目標，進軍台灣也不例外，相信以不斷優化的先進造市系統，提供一致且穩定、高流動性及買賣價差小的報價能力；獨有的公開透明「價格矩陣」工具，能讓投資人投資權證更輕鬆透明；再來麥格理也重視投資人的教育訓練，希望幫助投資人有正確的權證交易觀念。

為強化投資人對權證商品的認識，麥格理今年將積極與兩大證券交易所與證券業者合作，舉辦各式權證講座與研討會。而麥格理台灣權證網內含「權證攻略」、「權證統計」、「投資教室」、「市場新聞」四大功能。

其中「權證攻略」讓投資人掌握熱門股票權證資訊，包括選股攻略、股指攻略、價格矩陣等。「投資教室」則有權證影片，有專家、達人詳細解說，而權證教室裡更有各式關於權證的大小問題，如權證是什麼？權證如何訂價？如何選權證？以及權證小百科與風險告知等，幫投資人踏穩權證學習的每一腳步。建議投資人上網訂閱電子報，即時掌握最新最完整的權證資訊！

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