避免錯失中獎機會 刷這18家信用卡存電子發票 銀行會幫忙對獎

去 (2017) 年 11-12 月期統一發票中獎號碼已開出，民眾兌領獎期間自 2 月 6 日起至 5 月 7 日止，而為了民眾方便儲存電子發票，國稅局今 (29) 日表示，民眾若使用中信銀、玉山銀、兆豐銀、合作金庫、第一銀、台新銀等 18 家銀行信用卡刷卡結帳，可將電子發票直接儲存在信用卡，銀行將會主動幫忙對獎，可避免漏未對獎。

目前已開放使用的電子發票載具有手機條碼、自然人憑證、悠遊卡、一卡通和營業人會員卡、信用卡等。

財政部南區國稅局表示，目前包括三信商銀、上海商銀、中國信託、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、玉山銀行、兆豐國際、合作金庫、高雄銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、臺灣企銀、臺灣銀行、聯邦銀行及國泰世華銀行等計 18 家銀行提供信用卡載具的服務。

國稅局表示，民眾在大潤發、大遠百、新光三越等商店刷卡結帳時，可將電子發票直接儲存在信用卡，就可享自動對獎及中獎主動通知的服務，另也可透過設定中獎獎金自動匯款，避免漏未對獎、中獎獎金不漏接。

根據財政部公告，去 (2017) 年 11-12 月期特別獎獎金新臺幣 1000 萬元中獎號碼為 75350343，特獎獎金 200 萬元中獎號碼為 67035249，頭獎獎金 20 萬元 3 組中獎號碼分別為 03696891、79882491、77486437，另增開 3 組六獎中獎號碼為 055、816 及 292。

至於 15 組無實體電子發票專屬 100 萬元獎項中獎字軌號碼分別為 YG94832052、YE43760865、YG97323222、XJ56976290、YF25901361、XK13426546、XW78606368、XK13991802、XS30394951、XU76042839、XM64600978、YJ26555886、YM96447529、XW36006954、XV15698706。