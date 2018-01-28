想來趟高CP值國外旅行？注意這幾家廉航正提供優惠票

進入 2018 年後想要來趟高 CP 值的國外旅程？更省錢的旅遊方式無非是選擇搭乘廉價航空，到底廉價航空怎麼搭才划算？又有哪些航點可以選呢？華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航擁有超過 10 個航點且多集中在日本，AirAsia 則宣布配合 2020 年馬來西亞旅遊年，推出到馬來西亞各地機票最高 3 折起優惠，而酷鳥航空提供台北 - 曼谷含稅 1818 元機票，創近期以來廉航最低價格。

AirAsia 表示，去年已承載超過 900 萬名乘客抵達馬來西亞，配合 2020 年馬來西亞旅遊年，與馬來西亞觀光局攜手合作要共同促進馬來西亞觀光旅遊業，因此，即日起到馬來西亞各地機票最高 3 折起，購買出發日期為 2018 年 8 月 1 日至 11 月 22 日機票。

而專飛泰國的酷鳥航空也推出限時促銷，其中，台北 - 曼谷單程含稅 1818 元，票價創近期以來廉航最低價格，不過，要留意的是，優惠僅限於 1 月 30 日到 2 月 1 日這三天期間購票，適用期間為 3 月 25 日至 10 月 27 日。

酷鳥更建議，若旅客要將請假時數減到最低，可選擇的最適合班次為早上 9:40 桃園出發 (12:15 抵達曼谷廊曼)、凌晨 0:20 自曼谷廊曼機場出發返台 (5:10 抵達桃園機場) 的航班。

酷鳥強調使用波音 777 機型直飛，可提供廉價航空最大的伸腳空間，甚至具備全台唯一廉航的商務艙。

圖表：台灣虎航提供。

而在日圓走貶下國人前往日本旅客熱潮持續熱絡，JCB 國際組織宣布首度與台灣虎航攜手推出刷卡購票優惠，即日起至 2019 年 1 月 14 日止，持卡人於台灣虎航官方網站的 JCB 持卡人專屬購票網頁，使用 JCB 卡購買日本航線來回機票，即可享 1 人 9 折、2 人以上 85 折的購票優惠。

不過，消費者要留意的是，儘管廉航相對傳統航空公司票價更便宜，然而時段也相對冷門，且機上餐時需要另外收費。