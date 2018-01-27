塑化＋特化 牛氣沖天

國際油價高檔震盪，來自於中國環保要求日益嚴格，五大泛用樹脂價格雖未再跳升，但特用化學價格則悄悄走揚，最近勝一、信昌化等股價走強，原因在此。

【文／方亞申】

國際油價去年原本不被看好，尤其產油國及油國組織之間爾虞我詐，表面上有減產協議，但是伊朗加入後，私底下偷偷增產、賣油時有所聞。但是在這種情況下，油價仍繼續盤堅，遇到五○美元大關卡，整理後又再向上，年底已達六二美元。到今年再創六四．五八元近三年新高。

近一周油價雖來回擺盪，但還是在強勢關卡六○～六二美元之上，相當強勢。觀察期貨多單變動，最近仍維持在相對高檔。只要空單部位大幅增加，中期行情應該還是震盪趨堅。其次要注意沙烏地阿拉伯國營石油公司（簡稱沙特阿美，Aramco）計畫近年ＩＰＯ，該公司原本要在去年上路，隨後受到地緣政治以及該國政變影響，掛牌計畫遞延至今。一般預計今年將成行。而為了要高價募資，拉高油價自然就是最好方式，也難怪死對頭伊朗偷賣油，沙國也未見強烈抗議。且目前油價已超過美國頁岩油成本三～四成，美國石油輸出大增，但油價卻未見大跌。油價若能盤在高檔或創新高，將對能源公司獲利成長大有幫助，畢竟去年油價才在四○～四五美元，如今幾乎高出三～四成，進一步刺激到塑化相關產品漲價，第四季以及今年第一季預計財報都將不錯。

台灣率先公布的台塑四寶，去年合計總獲利超過二三四○億元以上，超過法人預期，員工今年年終獎金將相當大包。相對也激勵股價震盪趨堅，外資開始回頭買進，但是日成交量還是相當小，籌碼還算穩定。今年除息行情可期。

國喬、台達化ＥＰＳ跳升

油價從前幾年低價二六美元附近，回升至六○美元之上，理論上各項塑化原料產品價格將跟著上漲。一般市場觀察就是以五大泛用樹脂為主，的確除了 PE 以外，其他至少都反彈三～五成以上，其中 ABS、AN、CPL、EG 從低點漲幅都有一倍上下，PS 也有五成，難怪去年第三季國喬及台達化單季ＥＰＳ大幅跳升至一．三二元及○．七元，第四季也可望維持高檔獲利。另外，前年獲利最先拉升的華夏，去年 PVC 漲幅雖不大，但是獲利維持在每股約賺二．八～三元附近，也是近十年來好成績。而中國大陸對於高污染的電石式製造方法將加速淘汰，對於 PVC 行情有利，等到第二季中國氣候轉暖及印度過了雨季，價格可望向上。而華夏預計連續兩年每股獲利都超過二．六元，配息應該不錯。中石化一七年前三季ＥＰＳ已達一．九六元，雖主要靠業外收益，但是本業 AN 及 CPL 景氣相當好；AN 去年漲幅高達六四％，居塑化主要原料之冠；CPL 也有二五．七％彈幅，預估全年ＥＰＳ挑戰二．五元，是近八年新高；聯成二元，東聯二．五元、榮化四．八元，都將是近八年最好成績。這種好成績至少今年將可維持或再創新高，對台股指數維持在高檔相當有利。

主流五大泛用樹脂外，其實去年特用化學價格開始陸續接棒上漲，東聯去年第三季ＥＰＳ突然由第二季的○．○一元跳升至一．一三元，就是拜大陸下游清潔劑需求成長，帶動下 EOD（環氧乙烷衍生物）供不應求，每噸報價逾一萬人民幣，東聯提高 EO 外售比重逾六成，於是獲利大幅度跳升。東聯主要產品為乙烯下游 EO（環氧乙烷），再以 EO 作為原料生產 EG（乙二醇）、EA（乙醇胺）、EC（碳酸乙烯酯）、EOD 等四大類產品，當中 EG 為生產大宗，兩岸年產能約八五萬噸，占營收比重約六成，其他特用化學則占四成。為了平衡 EG 產品波動性，東聯增加 EO 特化產品比重，持股百分百的亞東石化（揚州）產能開出後，產能提高至四○萬噸，中國經濟發展快速，對於清潔、洗滌等日用化學消費能力大幅提升。而 EG 價格最近也站穩一千美元大關，對於東聯第一季獲利將相當樂觀。南亞、中纖也將淡季不淡。

來源：《先探投資週刊》 1971 期

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