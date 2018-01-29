貿易戰步步逼近！中國或將對美歐進口化工產品續徵反傾銷稅

【財訊快報／陳孟朔】美國宣佈對進口太陽能產品和大型洗衣機設限後，中國有了新的回應。《中國新聞網》報導，中國商務部 27 日宣佈對進口自美歐的乙二醇和二甘醇的單丁醚所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。這意味著中國可能繼續對美歐該產品徵收反傾銷稅。乙二醇和二甘醇的單丁醚 (乙二醇丁醚) 主要用於水性塗料、油漆和油墨生產，在立邦漆、多樂士等塗料中都有應用。該產品還是積體電路行業的必需品。積體電路是美國對華主要出口產品之一。



中國 2013 年宣佈對原產於美歐的乙二醇丁醚實施反傾銷措施，為期 5 年。2017 年 11 月 27 日，中國國內產業申請對該產品所適用的反傾銷措施進行期終復審調查，並繼續維持該反傾銷措施。商務部審查後認為該申請符合立案條件，決定立案調查。本次調查將自 2018 年 1 月 28 日開始，通常為期一年。根據規定，復審如果確定終止徵收反傾銷稅有可能導致傾銷和損害繼續或者再度發生的，反傾銷稅的徵收期限可以適當延長。



對該產品，目前美國適用的反傾銷稅率為 10.6-14.1%，歐盟適用的反傾銷稅率為 9.3-18.8%。



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