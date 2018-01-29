中國將任命劉鶴擔任副總理，或接替馬凱主管金融事務

【財訊快報／陳孟朔】路透 26 日報導，據五位消息人士透露，被視作中國領導人習近平親密助手且最重要的經濟智囊之一、現年 66 歲的劉鶴將出任副總理一職，主管經濟和金融業。在此之前，中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴帶領中國團隊參加達沃斯論壇。對劉鶴的提拔是去年 10 月十九大之後中國政府的人事變動之一。劉鶴深得習近平的信任，是他的主要經濟政策顧問。



不願具名的消息人士表示，「他 (劉鶴) 可能將全面掌管中國的經濟政策和金融。」另有人提到，劉鶴可能接替現任四位副總理中主管金融的馬凱。劉鶴目前擔任中央財經領導小組辦公室主任。其中三位消息人士表示，劉鶴還可能接任馬凱的國務院金融穩定發展委員會主任一職。



劉鶴是一位經濟專業出身的學者型官員，曾獲哈佛大學肯尼迪政府管理學院公共管理碩士學位，並在中國人民大學工業經濟系任教。他於 2015 年發表的的論文《兩次全球大危機的比較研究》被授予孫冶方經濟科學獎，該獎項被稱為國內經濟領域最高獎。從政後，劉鶴先後在國務院、國家計委任職，2013 年升任中央財經領導小組辦公室主任。



《華爾街日報》2013 年曾報導，中國領導人習近平曾向美國官員以「這是劉鶴，他對我十分重要」來介紹他。



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