同仁堂科技(01666-HK)開胸順氣丸裝量差異項抽檢不合格 已召回

同仁堂科技(01666-HK)28日晚間公告，據董事知悉，根據國家食品藥品監督管理總局2018年1月26日發布的《食藥總局關于9批次藥品不合格的通告(2018年第21号)》，公司生産的開胸順氣丸(批号為15080858)被公告不合格，不合格項目為裝量差異項。公告指，公司生産的開胸順氣丸裝量為每袋6克，該批産品是由國家相關藥監藥檢部門從廣西某藥品經營企業中抽樣和檢驗，檢查項中裝量差異超過标準上限，檢查結果判定為不合格，其他指标均合格，此産品不會給服用者帶來不良影響和安全風險。

經公司對該批次産品生産及銷售全過程進行全面調查，發現造成裝量差異不合格的原因為被抽檢單位保存不當所緻。公司屬地藥監部門已經到公司抽取了該批次産品的留樣，并送屬地藥檢部門檢驗，結果為裝量差異項合格。同時，公司亦對該批次銷往其他渠道的産品進行抽驗，均未發現此類不合格情況。

本着對消費者負責的態度，公司已對該批次産品實施召回，并將全力配合藥監部門的相關工作，積極采取措施，堅決杜絕類似事件再次發生。公司生産的開胸順氣丸2016年度銷售收入約為人民币1,316萬元，占集團2016年度經審核收入人民币46.653億元的0.28%;預計2017年度該産品銷售收入占集團收入的比例不會發生較大變化。公司董事會認為，本次産品召回對公司的正常生産經營并無重大影響。

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