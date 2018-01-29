今日天氣／冷氣團寒流今起接力中部以北低溫下探8度

今（ 29 ）日起受到強烈大陸冷氣團影響，各地愈晚愈冷，明（ 30 ）日起大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部氣溫仍低，其他地區早晚氣溫較低。周三（ 31 日）晚間至 2 月 2 日又有一波強烈大陸冷氣團報到， 2 月 3 日至 4 日，冷氣團升級為寒流，預估中部以北低溫下探 8 度左右，甚至更低，冷氣團寒流接力來襲，提醒民眾做好保暖準備。

氣象局指出，今日清晨台南以北及宜蘭低溫約 11 至 14 度，其他地區約 16 度，由於北方冷空氣強盛，白天氣溫上升幅度不大，北部高溫約 13 、 14 度，晚上將下降至 11 、 12 度，整日溼冷，全台除高屏地區高溫達 19 、 20 度以外，其他地區高溫皆不超過 18 度。

降雨部分，華南雲雨區東移將水氣帶至台灣上空，加上水氣在東北風迎風面因地形抬升導致降雨，北部、東半部及各地山區降雨時間較長，高山有降雪的可能，基隆北海岸及大台北山區有大雨發生的機率，氣象局已針對北北基三縣市發布大雨特報，中南部平地雨勢則較局部而短暫。

氣象局指出，今日至明日清晨受冷氣團影響，中部以北低溫下探 11 度、南部低溫 14 度、東部 12 度，全台溼冷至周三，水氣將持續至 2 月 1 日逐漸減少。預估冷氣團將在周末增強為寒流等級，屆時中部以北及東北部低溫將下探 8 、 9 度，空曠地區低溫僅 7 度，南部及花東地區低溫則為 10 至 13 度左右。

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