【TpGS 18】魔物獵人製作人：台灣買氣超乎預期

台灣索尼互動娛樂今（28）日邀請到《魔物獵人：世界》製作人辻本良三與監督德田優來到台北國際電玩展現場參加舞台活動，會中還邀請到藝人解婕翎與 2 名幸運玩家上台一同狩獵。



▲製作人辻本良三與執行總監德田優現身台北電玩展 PS 舞台活動。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）



▲恐暴龍更新預定會在春季登場。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）

執行總監德田優、解婕翎與 2 名玩家這次公開展示的是「飛雷龍」的狩獵過程，「飛雷龍」是在遊戲中後期才會出現的魔物，移動與攻擊速度都非常快，而且攻擊還附帶雷屬性，是個相當難纏的魔物。不過在執行總監德田的帶領之下，也順利的完成了狩獵任務。



▲現場也邀請 2 名玩家一同上台與總監德田優與解婕翎一起狩獵。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）



▲順利完成狩獵，玩家也獲得精美贈品。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）

製作人辻本良三也在活動上也宣布了全球首次公開情報，《魔物獵人：世界》將會與 CAPCOM 旗下知名格鬥遊戲《快打旋風 V 大型電玩版》展開合作，透露將會有「龍」與「櫻」兩名角色的裝備可以製作。全部換上裝備後外觀就會化身成兩名角色，連聲音也會一併改變。



▲你有看過用昇龍拳打火龍嗎？（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）



▲製作人辻本公開全球最新情報：將於《快打旋風 V 大型電玩版》展開合作。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）



▲會中也舉行了猜謎問答。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）



▲幸運女粉絲獲得猜謎獎品「火龍手把」。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）

辻本良三與德田優兩名靈魂人物活動結束後也接受了媒體訪問，以下是簡單訪問內容：



▲會後辻本良三與德田優接受媒體訪問。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）

Q：這次採無接縫地圖，整體範圍也非常大，當初是怎麼考量的？

德田：這次在設計地圖上是以整個生態系去做考量，如果像之前分段的話很難表現出生態系的感覺。雖然地圖太大可能有些玩家對找尋魔物有點困難，不過只要隨著遊戲推進後，找尋魔物也會變得更加快速。玩家也可以多加利用傳送功能地圖上快速移動。

Q：捏出來的臉在進入遊戲後似乎有落差，能否重新捏臉？

辻本：目前沒辦法重新捏，建議玩家在捏臉時可以透過表情選擇來確認。

德田：也可以改變場景來確認各種光照時的表現。

Q：感覺進戰武器鋒利度掉很快，磨刀石也是無限，是不是刻意調整的？

德田：鋒利度部分跟以往都一樣沒有更動，或許是一開始武器較差讓玩家有這種感覺。

Q：新的「小隊」功能用起來不是很方便？

德田：這次算是第一次大規模的嚐試，開發團隊也在討論中，有新消息就會公布。

Q：加入集會所的密碼過於複雜

德田：這次推薦和其他玩家成為好友，或是加入同個小隊比較方便一起狩獵。



▲總監德田優回答媒體提問。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）

Q：部分動作像是前、後翻滾這次全武器都有，這部分是如何考量？

德田：因為這次有新魔物、魔物也有全新動作，因此也要讓玩家有更靈活的動作來應付。

Q：舊魔物的挑選標準是什麼？

辻本：過去系列作都有自己的主題，而在本作中如果把所有舊魔物都放進去的話就會偏離本次主題。因此本作事先製作地圖後，再挑選出符合地圖的魔物。

Q：有沒有機會會跟春麗、肯，或是 CAPCOM 旗下 IP、甚至是與其他作品合作？

辻本：是秘密。



▲製作人辻本良三回答媒體提問。（圖／記者顏大惟攝，2018.01.28）

Q：關於全新合作部分，可以更進一步介紹波動拳和昇龍拳嗎？

辻本：這兩招都有傷害，但是不會說特別高。另外昇龍拳在發動中是無敵的，所以玩家可以用來躲魔物的招式。

Q：這次台灣的銷售狀況是不是有超乎製作人預期？

辻本：的確比預期好，也感受到台灣玩家對於《魔物獵人》的支持，這次也為了讓玩家沒有語言隔閡，趕工讓中文版能同步更新。

Q：這次會推出 G 版嗎？還是以持續更新的方式？

辻本：這次沒有預定會有 G 版，像恐暴龍這種大型魔物更新還會有好幾個，而且發售第一天也馬上更新新增了眾多內容。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』