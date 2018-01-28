錢變大了銀行也搶新台幣存款年利率祭最高2%

新台幣兌美元創逾 5 年新高，將挑戰 28 字頭，國內多家銀行第 1 季也開始主打新台幣專案，針對法人、中小企業、自然人等客戶，分別推出活存、定存等優惠，提供客戶最適的資產配置，甚至新台幣存款年利率拉高至 2%。

銀行業者觀察，年關前正是海外資金回流台灣時機，法人企業手頭資金充裕，因此，可考慮活存專案，兼顧資金調度彈性與利息收入。以永豐銀行來說，主打法人活存，臨櫃起存單筆 5 千萬元年利率 0.13%、3 億元年息 0.37%。

王道銀行則鎖定自然人推出活儲起存金額 5 至 20 萬元享 2% 年息優惠；遠東銀行、台新銀行、花旗銀行及匯豐銀行則推出新台幣定存專案，其中遠東銀行針對中小企業推起存 30 萬元就可享 10 個月期年利率 1.13%。

台新銀行則是自然人臨櫃單筆 10 萬元、網銀及行動網路銀行 1 萬元，享 12 個月年息 1.68%。花旗銀行則是針對自然人起存 50 萬至 600 萬元內，享 6 個月年息 1.5%。滙豐銀行則針對卓越理財客戶起存 50 萬元至 1500 萬元享 6 個月年息 1.6%。



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