〈年終獎金理財法〉小資族也可以小搏大 權證4大投資心法公開

領到年終獎金，除了好好犒賞自己一番，也別忘了撥出一部分資金理財，權證是屬於投入資金少，交易成本低且多空皆可操作的投資工具，非常適合小資上班族用來配置年終獎金，參與農曆年的紅包行情。

富邦證券金融市場部副總經理吳仁傑表示，權證投資具有高槓桿效果，投資所需資金約投資現貨的 1-2 成，只要選對連結標的看對多空方向，無論盤勢多空皆可操作，且投資報酬率比起現股來的誘人，相當適合上班族利用年終獎金來小額投資，為自己創造財富累積的機會。

針對想要開始接觸權證的小資上班族，吳仁傑提供了挑選權證的 4 大心法，希望能幫助小資上班族在年終獎金的規劃上多一項好選擇。

〈心法一〉選標的

吳仁傑表示，受惠於美元疲弱，外資湧入，台股看起來在農曆年前還是很熱絡，近期來看，連結陸股 ETF、LCD 族群的權證都很熱，而這兩天極短線，更是看到蘋概股出現反彈。

而權證主要是連結指數和個股等現貨的衍生性商品，投資人在投資權證前可先選擇所連結的現貨標的，建議投資人可以自己較熟悉的個股或指數介入。

〈心法二〉判斷多空

吳仁傑表示，選好權證標的後，嚴判連結標的的多空走勢，才決定要投資認購或認售權證。

〈心法三〉挑權證，三大要素缺一不可

確定了投資標的和多空走勢後，權證有那麼多選擇，該如何挑選「好」權證呢？吳仁傑表示，考量要素有三，分別是：一、價內外程度、剩餘天數、波動率。

(1) 價內外程度：由於價內、外程度決定槓桿大小，建議可挑選價外 5% 至價平以內的權證，這類權證除了具有槓桿效果，也有利投資風險控管。

(2) 剩餘天數：由於權證具有時間價值遞減特性，距離到期日愈近或股價離履約價不遠的權證對價格的反應非常敏感，建議投資人以距離到期日至少 2 個月以上的權證為優先選擇。

(3) 波動率：先挑選穩定的波動率，再進一步從穩定的波動率中挑選更優質的波動率，例如 A 券商的波動率都很穩定落在 50%，B 券商也都很穩定落在 40%，兩家券商發行的權證波動率雖然都很穩定，但在此大前提下，這時候波動率絕對數字低的就是首選。

〈心法四〉優良造市商，留意券商造市穩定度

權證的賣家就是券商，因此，投資人須注重發行券商造市穩定度，買賣價差要小，委買委賣鋪單量要充足，在證基會的券商評鑑平台就可以查到基本資料，藉此選擇優良造市商，投資比較有保障。

台股雖然已在相對高點，但在外資資金行情未斷之前，吳仁傑認為，台股多頭行情可望持續到農曆年前，除了建議可以透過年終獎金投資權證，若是投資人擔憂台股「居高思危」，建議也可以把現貨獲利了結，從賺到的資金中，撥出一小部分金額轉投資認購權證，「以小搏大」，可以續搭多頭行情，就算未來台股反轉，賠的只是權利金，也比在現貨賠得少。