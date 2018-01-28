名家論壇》高思博／民進黨對台灣最大的傷害

近日，民進黨立委連續對台大準校長管中閔發動政治攻擊，先是指謫其競選校長期間，並未主動公布擔任台灣大哥大獨董一事，後再抹黑其涉嫌抄襲學生論文。總之，就是遲遲不肯讓台大校長遴選一事儘早落幕。甚至，民進黨不惜利用國會多數，公然以主決議的方式，大喇喇地要求教育部不得進行後續聘任台大校長的行政作業，毫不掩飾地將政治黑手，堂而皇之的深入大學校園裡。力道之深、影響所及，都是前所未有。連威權時期的兩蔣時代，國民黨縱使掌握全部的權力，都尚不敢干預大學校長的人事。民進黨難不成認為只要贏得了選舉，什麼領域都可以干預嗎？顯然民進黨在意的不是政治力介入大學，它的價值觀其實是只要民選，政治力介入什麼都是正當的。

只要稍微認真研究民進黨立委對管中閔的指控，都可以很明顯發現，民進黨立委所有的指控都是無的放矢。首先，質疑管中閔擔任台灣大哥大的獨董沒有事前揭露訊息，也違反利益迴避。但管中閔擔任台灣大哥大獨立董事，事前已向台大校方報備過，相關資訊均有公開資訊可稽。至於蔡明興先生是否具備擔任校長遴選委員會成員資格，均非管中閔可以知悉、影響，甚至遴聘。民進黨豈能因管中閔當選校長就顛倒是非，意圖型塑管中閔未利益迴避、欺瞞國人的假象。再者，民進黨立委根本曲解利益迴避原則。根據《公職人員利益衝突迴避法》規定，公職人員知有利益衝突者，應即迴避。但此事件中，管中閔勢必不會知悉校長遴選委員會成員，民進黨又當如何要求管中閔事先迴避呢？

第二，民進黨立委指控管中閔與暨南大學管理學院院長陳建良共同掛名的論文，抄襲了碩士生的研究成果。但該碩士生早已明確寫出自己的論文，確實參考了管中閔尚未發表的研究手稿；整個民進黨立法院黨團擁有博、碩士學位者大有人在，不可能不知道學術抄襲的定義與嚴重性。民進黨立委這樣指控，不是自曝其短就是惡意抹黑！

民進黨之所以對管中閔當選校長一事深惡痛絕，除了管中閔被視為親藍外，另一個原因就是綠營人士普遍認為台大校長亦是綠營學者的囊中物，屬於民進黨可分配利益之一。如今，管中閔意外當選，不但打亂了綠營的利益分配，更讓民進黨無法持續不著痕跡的將政治之手伸入校園。

筆者認為，對管個人而言，無論是獨董身分是否涉及利益迴避，亦或是遭政治人物指控論文涉嫌抄襲，甚至若教育部昏憒至違反大法官 380 號大學自治而做出的行政行為，皆可以理直氣壯的去向法院尋求救濟。但由社會整體來看，民進黨對輿論批判似已覺不痛不癢，他們本質是唯權力的一幫人，雖然古語云「君子惡居下流」，但是輿論清流還真對付不了相信「民選無底線」這樣的人，只有在政治上擊敗他們，才能扼止台灣由一群「民選流氓」統治，只是把政治鬥爭帶入本來不受污染的領域，縱使戰勝了社會整體也不算贏家，這才是民進黨這樣的作風對台灣最大的傷害。

●作者：高思博／世新大學法律學系副教授、「思想進擊」召集人、前台南市立法委員

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