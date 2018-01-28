《微型創業心法》生意越好越賠錢？如何避開創業初期的鬼打牆

曾經 10 萬元就開店的高中生老闆娘周怡君，為了實現愛美的夢想，18 歲的她從十坪美甲工作室開始打拚，8 年後締造百坪美型專門店，也為美甲創業提供諮詢。在創業這條不歸路上，她在布克出版《女力！微型創業必修心法》分享了創業者都會遇到的機會與資金管理難題。

「技術賺錢很容易，賺到錢之後算錢很難！」有人還以為我在炫耀錢賺太多，但說真的，算錢真的很難！

沒有人天生就會創業，所以一開始我也沒有什麼財務跟成本的概念。開檳榔攤的時候，賺的是快錢，讓我覺得賺錢很容易，所以我只有一個心態，就是錢沒了，再賺就有了。老實說這種心態並不完全正確，也導致我以前對財務概念不夠健全。那時候就是用自己賺的錢，再跟一些人借錢，就這樣開始創業。我覺得自己在賺錢的時候，一直很幸運，不論是個人作業或是小工作室，買材料都很容易，所以一開始我也沒有算入這些成本，還好沒搞到負債。

很多人一開始也跟我一樣沒有自覺，直到要開更多間、要擴大版圖的時候，才會遇到這個難題。「開第二間百坪店的時候，因為有兩家店要叫貨，成本管銷項目越來越多，財務就變得不簡單了。」我的支出超大，如果沒有控管財務，那一定會倒！不騙大家，這可是親身經驗。開了第二間店後，大家都說老闆娘生意越做越大，可是前三年其實真的滿辛苦，甚至沒有辦法打平，支出比收入還多。現在想起來都會後怕。還好當時第一家店賺比較多，就把賺的拿來貼第二家店，可以說當時根本都沒有什麼盈餘。

大家問我是怎麼處理、渡過這個時期。老實說，我陸續請教了很多人的建議後，決定要把第一家併到第二家，那時還懷了女兒，卻特別跑去報名經營管理的課程，又加上要報稅，也要了解稅法，因此也報了會計師的課程。推薦要開店的人可以先去學習這些課程，如此邊開店邊操作，有任何問題就可以馬上在課堂上詢問老師，這樣更能精進自己的能力。

對於店面的支出財務，我看了《富爸爸，窮爸爸》一書，還有財經、商管的書，了解有錢人是如何管理他們的錢，也去上了現金流的遊戲課程。我會分得很清楚，公司的錢是公司的，個人的投資金額是我自己的，公司的錢就需要請會計師來教我。以前也不曉得要去學這些，覺得錢就是不管怎麼樣，有賺就好，會進自己口袋就好。直到有第二家店的時候，金流的規模變龐大了，要管理的東西變多，要管的人事也變多，靠店長跟會計師記帳外，我也開始利用財經系統軟體，方便經營管理。建置這些系統都需要時間跟觀念，所以我還是覺得，一開始自己設定的目標很重要。

在創業的過程中，會有很多意想不到的事，有時候會讓人因此不敢向前。我曾經聽過一句話：「當人面對最大的危險時，心中的恐懼反而是最少的。」熱愛挑戰的我，25 歲時去高空跳傘，站在機上準備，感覺很可怕，但跳下去的那一秒，就覺得人生很美好，也發現「恐懼」是自己想出來的，沒必要杞人憂天。

布克文化出版：《女力！微型創業必修心法》