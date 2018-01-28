NBA／雷霆防守悍將羅伯森摔傷恐將整季報銷

NBA 本季傷兵眾多，在昨日 DeMarcus Cousins 因為跟腱受傷，確定不會打明星賽後，今 (28) 日灰熊後衛 Mike Conley 也決定動手術，而賽季報銷；而在稍早雷霆對活塞的比賽，雷霆防守大將 Andre Roberson(羅伯森)因為滑倒而傷到髕部，有可能這一季都無法再出賽。

根據 ESPN 名記者 Adrian Wojnarowski 報導，Roberson 的傷勢為左腿髕韌帶撕裂傷，之後還要返回奧克拉荷馬做進一步的檢查，但很有可能要接受手術治療，如此幾乎確定將本季報銷。

該場比賽第 3 節，雷霆球星 Carmelo Anthony 才剛迎來自己生涯的第 2 萬 5 千分里程碑；但隨後在該節剩下 4 分多鐘左右時，Roberson 因為地板太滑而跌倒，當下露出痛苦的表情。

隨後場邊人員也趕緊將擔架送來，Roberson 難過地流下眼淚，場邊的球迷也起立為這一位鬥士鼓掌。

雷霆賽季之初因為三巨頭仍在磨合，所以沒能打出好成績，但在 2018 年後越打越好，頗有後來居上的感覺，但現在卻傷了先發大將，讓人感到有些不是時候。

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