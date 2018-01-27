哈啦財經／百貨福袋瘋什麼？沒賺頭超市、超商卻都跟進

每到農曆新年，各大百貨公司總會推出福袋，不管大獎是送住宿券、鑽戒黃金或是汽車，排隊搶福袋成為許多人大年初一一定要做的事情，驚人的集客效應使得近幾年來超市、超商業者也紛紛跟進，推出相對廉價的福袋吸引消費者，力衝新春業績成長。

福袋文化起源於日本東京，最早可以追溯到明治末期東京銀座的松屋百貨，為了慶祝新年將各種禮物裝入布袋中，以超低價格限量出售，用以回饋顧客，後來逐漸在日本各地、中國大陸、台灣等地流行，也形成另類的排隊風潮。

大年初一開賣福袋，對於消費者來說，除了新年一開始討個好彩頭，也是受到超低折扣的吸引，加上對福袋內商品的期待感，即使沒有抽到滿意獎品，福袋內的商品價值通常都超過福袋本身價格，因此對於大部分的消費者來說，搶購福袋還是很有吸引力。

不過，消費者興奮排隊買福袋之餘，很少有人知道，對於許多百貨業者來說，推福袋其實根本沒有多少賺頭，但是每年依舊不惜成本的推出福袋，更將內容商品不斷推陳出新，最大的目的是為了驚人集客效應。

因為，當消費者響應率越高，在搶購完福袋後，通常會去吃個東西，逛一下、休息一下才離去，對百貨業者來說，可以藉此衝高來客數，還有機會提升提袋率及連帶消費力，這背後的業績效益是不容小覷的。



▲萊爾富推出「福袋旺旺萊」搶攻春節商機，百元福袋抽 BMW、頂級鑽戒。（圖／萊爾富提供）

到底福袋有什麼吸引人的地方，讓不少人放著年不過，就是要在發售的前一天徹夜排隊呢？首要原因當然還是因為這幾年福袋的獎項越來越高檔，不管是百萬名牌汽車、高價鑽石黃金、飯店住宿券、機票，甚至許多二獎、三獎也都是知名的家電與品牌商品，再來是受到各家品牌推出的優惠組合吸引，甚至有機會買到之前沒能即時入手的商品，即使不為了大獎，也是為了福袋內的商品而來。

也因此，近兩三年來，福袋不再只是百貨業者的專利，超商、超市業者也紛紛推出福袋吸客，主打廉價實用的民生用品，在大獎上也絲毫不手軟，百萬名車、百萬黃金都是吸引消費者一試手氣的因素，力拚新春檔期業績成長。

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