美超微推出矽谷首個3兆瓦清潔能源自動化機架整合設施

加州聖何塞 2018 年 1 月 26 日電 / 美通社 / -- 企業運算、存儲、網絡解決方案和綠色運算技術領域的全球領導者美超微電腦股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI) 宣佈推出矽谷首個以清潔燃料電池為能源、配備自動導向車(AGV) 搬運機器人的自動化 60 機架老化測試設施，用以加速大規模數據中心投資項目的處理、交付和部署。至此，該公司的機架整合能力得到大大提升。作為美超微矽谷總部裡全球最大的清潔能源自動化機架整合設施之一，這一新的製造測試中心已全面投入營運，將該公司的月機架測試能力增加了 600 台。新推出的 3 兆瓦、以清潔燃料電池為能源的先進機架整合設施適用於大規模的數據中心部署項目，讓該公司可以在同一地點，同時進行 60 台機架的老化處理，並完成庫存、服務器整合和機架整合。



採用清潔燃料電池能源可以儘量減少污染，從而提高營運效率，並打造出更潔淨、更安全的工作環境。這一先進設施可就地用清潔燃料電池發電，在大大減少碳足跡的同時，可將 10 年間的預計能源成本降低 800 萬美元。3 兆瓦的 Bloom 能源服務器 (Bloom Energy Server) 為該設施的電力負載需求提供支持，在電網斷電時可保持關鍵操作的繼續進行，從而將公共電力供應中斷帶來的影響降到最小。與傳統電力來源相比，燃料電池的可持續性優勢在很多方面都有體現，例如效率高，以及減少溫室氣體排放、空氣污染物和用水量。



美超微總裁兼行政總裁梁見後 (Charles Liang) 表示：「隨著我們數據中心業務的不斷增長，我們也在擴大投資，確保美超微的生產及各方面的能力可以為矽谷園區的企業、數據中心和雲端客戶提供全面服務，而我們在這裡擁有超過 200 萬平方英呎的設施。去年，美超微的出貨量達到 120 萬台，而這一新推出的先進的清潔能源設施將我們的月機架測試能力提高了 600 台，並採用最新的自動化和機器人技術來簡化機架整合程序。現在我們有各類行業領先的創新服務器、存儲和網絡產品可供數據中心客戶選擇，滿足他們的大規模部署需求，而美超微將以高效率的方式為他們提供服務。」



這個新機架整合設施的自動化特點關鍵體現在機器人的配備上。AGV 可以將機架從裝配線搬運到老化室，提高了作業效率、節約了成本，並且降低了安全風險。該機架整合中心的另一個重要特點就是 L11 集群測試自動化技術 (L11 Cluster Test Automation)。有關美超微機架的更多信息，請瀏覽：http://www.supermicro.com/products/rack/index.cfm。







美超微的機架式設計（Rack Scale Design，簡稱 RSD）是又一個被眾多數據中心客戶採納的先進技術。美超微 RSD 以英特爾 ®RSD 為基礎，採用行業標準、現代化且符合不同廠商和多代服務器要求的 Redfish Restful 應用程式界面 (API)，來管理分散式服務器、存儲和網絡設備機架。最新版的美超微 RSD 2.1 支持高性能、高密度的分散式 NVMe 存儲，可大大提升數據中心的效率、利用率並減少成本。







擴大數據中心資源的傳統方式通常包括增加服務器節點，而計算、網絡和存儲比例固定。由於這些資源的生命週期不同，整個服務器節點的全面升級往往會導致寶貴投資設備的過早報廢和利用不足。這就是為什麼美超微有利於節省資源的分散式 NVMe 存儲解決方案對想要構建更高效、更靈活的超大規模數據中心的客戶如此重要。



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