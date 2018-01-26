美股崩盤將對美國經濟帶來多大衝擊？這是高盛的答案

摘要： 高盛認為，如果 1987 年「黑色星期一」美股崩盤的場面重演，那麼美國股市當前對 GDP 增長的 0.6 個百分點的提振，立刻就會變成 0.5 個百分點的負面拖累。

美國股市不斷創下新高，美國經濟也在持續復甦。但是隨著牛市走到「尾部」，股市若大幅下行將對經濟帶來怎樣的衝擊，也成為避不開的話題。

在近期一份報告中，高盛對這個話題做了專門研究。高盛認為，美國股市不斷走高，正是近來美國經濟強勁增長的關鍵推動因素。但二者之間的這種關聯也是一把雙刃劍，一旦股市開始回調，經濟也必將受到衝擊。

在分析衝擊之前，高盛首先對股市走高如何推動經濟增長做了量化研究。高盛在報告中估計，在當前階段，總體金融市場狀況對美國 GDP 增長的提振幅度達到 1 個百分點，而其中股市走高帶來的貢獻達到將近 0.6 個百分點，占比約三分之二。

高盛報告寫到：

我們曾經提到，去年經濟增長加速以及 2018 年經濟信心增強的最關鍵原因，就在於金融市場狀況的積極變化。目前，金融市場狀況已經處於 2000 年 4 月以來最為寬鬆的階段。

在 2017 年金融市場狀況指數（FCI）137 個基點的放鬆程度中，股市的上漲就貢獻了一半。在今年以來 FCI 32 個基點的放鬆程度中，股市上漲則又貢獻了 80%。

高盛認為，股市上漲能夠大幅推動經濟增長，主要在於其帶來的財富效應能刺激消費支出增加。報告提到，有研究表明，當人們的金融資產每增加 100 美元時，就能在一年內促進 1.5 美元的消費增長，這種研究結果也和上述結論一致。

但是需要注意的是，沒有永遠上漲的市場。在美股牛市已經持續長達 10 年之際，牛市後半程已經到來成為華爾街投行共識。那麼一旦股市上漲勢頭放緩，或者開始出現崩盤，美國經濟會受到怎樣的影響？

高盛認為，第一種情況今年可能就會出現，並且預計到第四季，股市上漲對 GDP 增長的提振幅度可能就會從當前的 0.6 個百分點降低到 0.3 個百分點。

如果出現崩盤的情況，那麼到 2019 年初，股市對美國經濟的影響就會從當前 0.6 個百分點的提振，變成 0.5 個百分點的拖累。報告稱：

如果市場出現大幅調整，比如第一季股市大跌 20%，並且在隨後保持平穩，也就是和 1987 年黑色星期一類似，那麼當前股市對經濟增長所帶來的 0.6 個百分點的提振，基於四個季度的行動平均來看，到 2019 年就會變成 0.5 個百分點的負面拖累。

『新聞來源／華爾街見聞』