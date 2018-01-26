EPFR破紀錄資金流入股票基金 也觸發了這項賣出信號..

財報季展望樂觀，全球股市續創新高，讓投資人繼續投入資金在股票基金上。不過，這也讓一個指標來到 2013 年以來最強，觸發「賣出」信號。

據《彭博》報導，美銀美林在最新研究報告中，引用 EPFR Global 數據指出，截至 1 月 24 日當周，有 332 億美元資金流向股票。無論是主動型基金、科技股基金和抗通膨債券 (TIPS)，都出現創紀錄的資金流入。

以投資市場來看，有 70 億美元流入美股基金，46 億美元注入歐股基金，均創 37 周以來最多。新興市場股市更有 81 億美元資金流入。

資金流入股票基金 (圖表取自彭博)

今年以來全球股市表現良好，涵蓋已開發與新興國家的 MSCI ACWI 指數，在短短 3 周多的時間，已經上漲 6.3%，幫助投資人建立對股市的樂觀信心。

不過這種追逐風險資產的情緒，也帶來美銀策略師的警覺。據美銀美林估計，股市恐在第 1 季出現「戰略性回調」。根據美銀美林的「牛熊指標」，已經出現自 2013 年 3 月以來，最強烈的賣出信號。

美銀美林的牛熊指標，基本上是將看多的市場情緒除以看空的市場情緒，當大於 8 時，代表已經來到「賣出」的信號。

不過，投資股市的熱情並未蔓延至高風險公司債，當周高收益債券基金流出資金 25 億美元，近 13 周已有 11 周呈現資金贖回。