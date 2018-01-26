國際市場成長疲軟 星巴克的未來要靠中國了？

摘要：儘管星巴克季度營收上漲 6% 突破 60 億美元，但是全球同店銷售僅上漲 2%，不及預期。中國市場成為最大的亮點，營收年增率大幅上漲 30%，同店銷售增幅達到 6%，遠高於整體水平。

儘管季度營收突破 60 億美元、全球同店銷售連續五個季度保持增長，但是不足以掩蓋星巴克財報令人失望的表現。

周四公布的 2018 財年第一季財報顯示，星巴克季度營收上漲 6% 至 60 億美元，但是全球同店銷售僅上漲 2%，不及 StreetAccount 預期的 3%。

作為星巴克最重要的市場之一，美國市場活躍會員人數新增 140 萬，年增率增長 11% 至 1420 萬；同店銷售僅上漲 2%。

不過銷售的上漲並非來自客流量的增加，而是來自於消費者單次消費金額的上漲。

圖片來源：CNBC

如果把星巴克的表現放在美國餐飲服務業回暖的大環境下，更能說明問題。彭博社指出，最近幾個月美國餐營業的整體表現提升，在經歷了長時間的下滑和增速疲軟後，同店銷售已經顯著回升。

不過，星巴克 CEO 將同店銷售增速不及預期的原因歸結到疲軟的假期銷售，他表示假期季限定產品、商品和禮品卡沒有如預期般吸引消費者。

在眾多不利的消息中，中國區的表現應該是星巴克最值得慶祝的。

過去的這個季度，中國消費者對星巴克的喜愛有增無減，中國區營收年增率上漲 30%，同店銷售增幅達到 6%。其中，同店銷售的增長主要受益於交易的增加，上個季度交易增幅達到 6%。

星巴克 CEO Kevin Johnson 在聲明中表示，戰略收購華東區業務加速了星巴克在中國市場的增速。

去年十月 Johnson 曾在採訪中稱，儘管美國仍舊是星巴克的關鍵市場，但是中國才是未來十年最大的機會。星巴克計劃到 2021 年在中國的門店數量增加到 5000 家。

去年年底，星巴克還將全球最大的門店開在了上海。

新開業的上海星巴克門店是星巴克在全球第二家咖啡烘焙工坊，占地面積 2787 平方公尺，是星巴克最高等級的體驗門店。將如此大規模的門店開在寸土寸金的南京西路，足見星巴克對上海以及中國市場的重視。

『新聞來源／華爾街見聞』