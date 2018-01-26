還在看美股超級盃指標？Tom Brady指標才真的準

當考慮到市場的基本面，對投資人來說，常常代表繁瑣的功課與資訊－利率、經濟成長、央行的流動性等等，都能提供投資指引。不過，愛賭運氣的傻瓜投資人，喜歡使用一些簡單的指標，做為判斷美股強弱的依據。

「超級盃指標」是個流傳已久的工具。NFL 是由原先兩個不同的聯盟合併產生，如果由原屬 AFL (美國美式足球聯盟) 的隊伍得勝，那麼美股全年恐怕走弱，要是原屬 NFL 球隊獲勝，那麼全年股市將走強。

不過歷史統計結果，並不支持這個指標。分析師 Mark Hulbert 統計，自 1978 年以來，AFL 球隊獲勝時，標普 500 的上漲機率有 81%，平均漲幅 9.4%；若 NFL 球隊取勝，標普 500 上漲機率為 76%，平均漲幅 9.1%，並沒有太大差別。

考慮到超級盃指標流行時，歷經了 1990 年代前期 NFL 全盛時代，提升了它的準確性及流傳程度。據《CNBC》報導，千禧年之後，或許「Tom Brady 指標」更能完全命中市場走向。

身為新英格蘭愛國者隊明星四分衛，Brady 的健康及表現都令人吃驚。他生涯只有 2 年只打了 1 場比賽，就是 2000 年及 2008 年，這兩年就是美股 10 幾年來最糟的兩年。標普 500 指數在 2000 年下挫 10%，2008 年更慘跌 36%。

另一方面，他在 2001 年錯過了 1 場比賽。就這麼 1 場比賽，2001 年美股也跌了 13%。如果這不夠神奇，看看 2016 年，他因為「洩氣門」被禁賽 4 場時，股市大跌 3%，等到他重返賽場，美股就再沒有大幅修正過，市場一路走高，一路創歷史新高。

Tom Brady 生涯紀取 (圖取自 NFL 官網)

《CNBC》指出，Brady 開啟職業生涯的 2000 年，股市正值高峰，但在他成為職業四分衛之後，標普 500 漲了 100%。如果投資人的操作，是當他坐板凳或在家時售出美股，在他上場時買回，那麼回報率則達到 455%。

也許，這增加了一個 2 月 4 日收看超級盃的理由。有了這 18 年的準確性，投資人也許更想看他當天的表現，做為美股投資的參考。