市值刷新高 但亞馬遜仍有員工倚靠「食物券」過活..

網路電商亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 風靡全球，近期在本土美國市場找尋城市設立第 2 間總部之舉動，亦是引起轟動，而亞馬遜股價的飆漲，也令執行長貝佐斯 Jeff Bezos 一度成為全球最有錢的人。

然而，美國非盈利左派調查機構《Policy Matters Ohio》卻發現，亞馬遜在美國俄亥俄州 Ohio 的員工，大約有 10% 的人仍需靠政府補貼的食物券 (food stamps) 過活，生活貧窮不堪。

亞馬遜於俄亥俄州僱用的員工大約 7000 人，有大約 700 人是需要美國政府的補充營養援助計劃 (Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP) 來維持生計。較諷刺的是，亞馬遜近期推出的無人超市 Amazon Go 不接受食物券。

據美國聯邦政府法律規定，可申請食物券補助的為一家四口年薪低於 31590 美元、或一家三口年薪低於 26208 美元、無殘障成人需每週工作至少 20 小時。 食物券如以聯邦最低時薪 7.25 美元及每週工作 20 小時換算，補貼金額大約為薪水的 4% 至 62%。 (依個案及州換算，一家三口月薪 1500 美元大約食物卷金額為 60 美元。)

目前俄亥俄州食物券的補貼結構，包括了 34% 的無殘障成人及 42.1% 的幼兒。其中列舉「最貧窮」的行業別為食物準備人員 (含廚師)、服務生、收銀員、清潔人員、零售店員、及護士助理 (非護士)。

低薪工作表 / 圖：PolicyMattersOhio

然而，在俄亥俄州的統計裡，需要食物券的 700 名亞馬遜員工與其他企業比還是顯得較低，未進入前 50 名。第 1 名則是沃爾瑪 Walmart (WMT-US)，俄亥俄州共有 13932 位沃爾瑪員工需要倚靠食物券過活，緊接著是麥當勞的 10871 人。

需食物卷企業表 / 圖：PolicyMattersOhio

而對於亞馬遜市值飆漲，但是仍有不少員工倚靠食物券過活的爭議，亞馬遜官方對此回覆表示，全職員工時薪為每小時 14.5 美元至 15 美元之間，並且員工有機會獲得育嬰假及一般醫療保險福利等。