星展估美今年升息3次 美元先升後貶 日圓可能見120

星展銀行認為，牛市尚未結束，經濟情勢穩健、通膨偏低及企業獲利持續成長的甜蜜點（Goldilocks）有利全球股市的表現，並看好亞洲股市、全球金融和科技產業。也由於全球經濟同步復甦及主要央行逐步退出寬鬆措施的情況將推升利率，美國聯準會 （FED）持續升息，預期美國公債殖利率曲線將變平坦，星展預期公司債表現會優於政府公債，公司債當中相對看好 BBB/BB 評級的新興市場公司債。

外匯市場部分，星展銀行分析，在歷經 2017 年大幅貶值後，2018 年美元可望回升，主要是美國聯準會將繼續進行緊縮貨幣政策，且未來美國經濟成長可望高於金融海嘯後的平均，而在美國公債利率上揚的環境下，日圓將面臨貶值壓力。

即使美國聯準會主席葉倫將於 2 月結束任期，星展銀行認為，美國貨幣政策正常化的步調不會改變，市場也預期下任聯準會主席提名人選鮑威爾 （Jerome Powell）將繼續緩步升息，並逐漸縮減資產負債表（縮表）。星展預期今年美國聯準會將升息 3 次，且年底美國 10 年期公債殖率將達 2.85%。

同時，星展銀行也預期 2018 年與 2019 年美國經濟成長率將高於金融海嘯後的均值（2.1%）。由於美國總統川普 （Donald Trump）及行政單位的計畫在 2018 年將企業稅率從 35% 降至 20%，國會也開始推動放鬆 2008 年金融海嘯後實施的銀行業監管規定，可能獲得由川普任命的新任聯準會主席和委員的支持。

在日圓部分，星展銀分析，日本 10 年期公債殖利率接近於零，且日本央行持續進行控管殖利率曲線措施，美元兌日圓走勢與美國 10 年期公債殖利率走勢高度相關。基於星展對美國 10 年期公債殖利率的預測，美元兌日圓可能高於 108 至 115 的交易區間，並可能再次升至 120。但若是地緣政治局勢緊張，尤其是因北韓和中東地區動盪所導致的市場避險情緒，日圓將又會成為避險貨幣。

至於亞太貨幣（不含日本）應不會發生 2013 年聯準會減碼量化寬鬆政策時的大幅貶值走勢。星展銀表示，日本央行在 2013 年起進行的超寬鬆貨幣政策已不再導致貨幣競爭性的貶值。兩個因素舒緩了市場對貨幣戰爭的擔憂，包括川普不再加強對貨幣操縱國的呼籲，尤其是歐元、 日圓和人民幣，還有人民幣從單向貶值走勢轉為雙向波動，尤其中國大陸搭配「一帶一路」政策及開放金融業措施，採取更均衡的方式使人民幣國際化。

不過，部分亞洲不含日本貨幣的波動 度可能偏高。星展銀行認為，由於匯率對美國公債殖利率較為敏感，印度盧比和印尼盾走勢將從穩定的走勢轉為適度貶值；其中，印度將面臨更多的挑戰包括因經濟成長放緩、通貨膨脹上揚、 貿易和經常帳赤字擴大、財政問題惡化風險和銀行資本重組計畫，印度盧比可能面臨較大的 貶值壓力。另一個需要留意的國家則是菲律賓，因經濟過熱風險已經浮現。

此外，星展銀行也提到，2018 年下半年，由於主要央行貨幣政策開始同步，隨著世界經濟復甦穩健，許多央行將重新審視寬鬆的貨幣政策，歐洲央行應會於 2018 年 10 月減碼或結束資產購買計畫，美元走勢可能呈現由升轉貶。

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