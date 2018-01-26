華爾街再放話：再這麼漲下去 標普年底要漲到6000點

摘要：開年不久就上調美股目標價的美銀美林稱，按照現在的漲法，年底標普 500 將漲到 6000 點，將比目前水平翻一倍還要多。不過，隨著股市進入融漲期，美銀美林也提醒投資者注意對衝風險。

2018 年開年以來，除了個別交易日小幅調整外，美股延續十年漲勢，節節攀高。

瘋漲的美股讓華爾街措手不及。美銀美林前不久剛剛上調標普 500 目標價至 3000 點，最近，美銀美林的分析師 James Barty 稱，如果美股一直這麼漲下去，在年底前標普 500 將漲到 6000 點以上。

Barty 還提到，目前，美股沒有 5% 以上日跌幅的記錄已經是歷史最長。

截至發稿，標普 500 指數報 2835.25 點，高於去年年底美銀美林展望時的 2800 點目標價

美股的走高也吸引了更多資金入場。據美銀美林的統計，最近一周共有 239 億美元湧入美國股市，過去四周則有 580 億美元流向股市，創下歷史記錄。同時，過去四周裡流入股票基金的資金也創下四年來的記錄。

資金的大批湧入意味著大量投資者入場。當年被金融危機嚇怕了的千禧一代，不顧自己背負的助學貸款、住房等壓力，也忍不住再次進入股市。

不過，在看多美股的同時，美銀美林也認為，如今的美股，可能進入了「融漲期」。所謂融漲期，就是投資者由於不想錯過股市上漲機會而蜂擁入市，而不是出於基本面的因素進行價值投資，從而導致股價出現急劇提升。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 稱，目前投資者爭相進入股市，是受到了一種「害怕錯過」（fear of missing out）的心理驅使。

美銀美林直言，目前，他們的客戶比他們更看多美股，他們的分析模型也告訴他們，目前美股的泡沫是有一些多，市場出現了超買的現象。此外，聯準會可能會做出任何決定，不好預判。

因此，美銀美林認為，市場早晚會出現調整，如果融漲的跡象越多，出現調整的機率就越大。

面對泡沫和風險與日俱增的美股，美銀美林認為，從短期來看，投資者應當控制風險，不論是減少在股市的投資或者增加對沖都是可以的。同時，目前極低的波動性意味著，投資者如果增加對沖的話，也不會花費太多。

從中長期來看，美銀美林認為牛市會繼續持續一段時間，直到通膨開始出現明顯增加，引發央行的積極回應。從全球來看，隨著歐洲央行減少長期債的購買，日本央行會議紀要的措辭更加強硬，以及市場對聯準會升息預期的走高，未來正變得越來越棘手。

『新聞來源／華爾街見聞』