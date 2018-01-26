美股盤後─Caterpillar與3M獲利佳 道瓊收高140點 Nasdaq微幅下跌

在 Caterpillar 與 3M 季報較預期強勁的支撑下，道瓊工業平均指數上漲 140 點，創新收盤高點。

道瓊盤中一度上漲 206 點。隨後因川普總統告訴 CNBC 說，在他的領導下，美元將會越來越強。該談話使得股市自高點下滑。Nasdaq 指數小幅收低。



道瓊工業平均指數收高 140.67 點或 0.54% 至 26392.79。

Nasdaq 指數收低 3.89 點或 0.05% 至 7411.16。

S&P 500 指數收高 1.71 點或 0.06% 至 2839.25。

費城半導體指數收低 23.06 點或 1.69% 至 1337.62。

分析師說，企業公布的數據，加上主管的樂觀觀點，促使分析師調高了獲利預估，支撑了股市上漲。此外，美國與海外經濟強勢成長，亦為股市利多。

Caterpillar 股價盤中上漲 2.8%，而後回檔，終場收高 0.6%。3M 上漲 1.9%。

分析師說，未來二週，企業季報將主導股市。目前為止，企業獲利良好。

第四季企業獲利與銷售大多高於預期。已公布財報的企業中，78% 獲利優於預期，82% 銷售優於預期。

分析師說，目前為止，企業獲利強勁，足以增加股市動能。少數著名企業獲利令人失望，係過去幾季，自身問題所導致。

現在要宣布財報季亮麗，尚嫌太早，但消息面確認了近幾個月，全球經濟數據所顯示的情況，即 2017 年需求大幅加速，而大多產業的需求尚未獲得滿足。

投資人亦注意歐洲情況，歐洲央行今日決議維持利率不變。

週三，美國股市創新歷史高點，而後回檔。科技股震盪，股價已高，且擔憂美國的保護主義政策，使得股市自高點下滑。