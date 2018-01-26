【林奇芬專欄】匯率大戰誰受惠?

美元大跌，資金尋找新出路，新興市場成為受惠地區。自 2009 年以來，金融市場主要帶動力量是美股，但自 2016 年以來，新興市場已經展開急起直追的態勢。

開年以來，新台幣走勢勢如破竹，美元兌台幣一度衝到 29，創下近 6 年新高紀錄。台幣搶搶滾，資金持續匯入，也帶動台股再漲一波，指數站上 11170 點，是自 1990 年以來的新高紀錄。

但新台幣強勁走勢，並非台灣獨有，其他各國貨幣也都出現了大幅升值走勢，例如，近一個月歐元兌美元漲幅就高達 4.45%，澳幣兌美元漲幅也達 4%。但除此之外，新興市場貨幣也呈現大幅升值走勢，例如，巴西里爾一個月內升值 4.9%，俄羅斯盧布升值 3.1%，人民幣升值 3.1%。

由於貨幣走升，這些新興市場股市的表現也相當亮麗。例如，近一個月中國上證指數漲幅 8%，俄羅斯股市漲幅 13%，巴西股市漲幅 11%，印度股市漲幅 6%。可說是出現全面上漲的走勢。

新興市場，景氣加溫中

支撐新興市場成長的力量，不只來自於美元貶值，主要還是新興國家景氣加溫。例如，中國去年經濟成長率達 6.9%，優於市場預期，也顯示中國在供給側改革與新經濟推動下，逐漸走出困境，預估今年仍可維持 6.5% 成長力。

又例如巴西，過去幾年經濟陷入負成長窘境，直到 2017 年才終於轉正，預估今年可有 1.5% 成長率，已經擺脫衰退陰霾。目前巴西股市已經突破歷史新高，領先慶祝景氣行情。由於原物料價格反彈，有利於巴西經濟回溫，不過，今年 10 月巴西將舉行總統大選，需要觀察選情變化。

俄羅斯近期也受惠於油價大漲，股市快速加溫。從整體環境來看，俄羅斯經濟成長率也是從去年開始加溫，預估今年仍可維持，而目前製造業、服務業 PMI 也都呈現正向發展。俄羅斯股市走勢較為落後，不過，今年以來呈現急起直追的態勢。

印度在莫迪上任後，進行積極經濟改革，股市先漲一波。去年內部出現一些改革陣痛，但整體仍朝正向發展，去年經濟成長率稍微下滑至 6.7%，但預估今年又可返回 7.4% 成長。目前股市在 2017 年穩健攀升，持續突破新高紀錄，目前仍呈現正向發展。

可用全球新興市場基金，或區域型基金介入

不僅是金磚四國股市表現強勁，其他新興國家表現也不錯，以過去一年股市漲幅來看，越南、土耳其、智利、奧地利、印尼、匈牙利、馬來西亞、捷克等股市，漲幅都超過 20%，顯示新興國家在景氣改善下，股市也展笑顏。

相較於成熟股市，新興市場走勢較為落後，但許多市場也創了歷史新高。投資人若不選市，可以選擇新興市場股票基金，以全球新興龍頭企業為主，或是以區域型基金如東協基金、拉美基金、新興歐洲基金等介入。單一股市，今年以來中國、俄羅斯反彈幅度較大，但單一市場波動性較大，投資人要留意風險。

最近一個月美元兌主要貨幣漲跌幅

漲跌幅 美元指數 -4.3% 美元 / 新台幣 -2.9% 美元 / 歐元 -4.45% 美元 / 澳幣 -4.1% 美元 / 日圓 -3.5% 美元 / 人民幣 -3.1% 美元 / 印度盧比 -0.7% 美元 / 俄羅斯盧布 -3.1% 美元 / 巴西里爾 -4.9%

資料來源: 鉅亨網，統計至 2018/1/26

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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