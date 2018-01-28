《微型創業心法》借力使力，先想辦法讓自己被看見

曾經 10 萬元就開店的高中生老闆娘，為了實現愛美的夢想，18 歲的周怡君從十坪美甲工作室開始打拚，8 年後締造百坪美型專門店，也為美甲創業提供諮詢。在創業這條不歸路上，她在布克出版《女力！微型創業必修心法》分享了創業者都會遇到的機會與資金管理難題。

剛開始學習，選擇比努力重要，我們常說：「借力使力不費力。」所以當自己還很渺小、沒沒無聞時，我會想辦法讓自己被看見。當時我選擇了名氣很大的爾芙老師所開的課程，特地跑去大安區上課。因為我問了很多人，打聽了很多風評，讓我對爾芙老師相當有信心，而且老師開業的點，都是在很貴的地段，去的都是相當有社會地位跟經濟能力的人，服務頂級客戶肯定見多識廣，跟著老師學習，短時間就打開了我的工作視野。

我看到很多同期學習美甲的同學，雖然每星期去學，可是都在家裡練習，然後等待下一次上課的時候，老師教了，才繼續往下走。但老師只負責教授技術，其他的都沒有教，所以想要多學多增長見識，就要自己想辦法。很多人都是等到整個學習過程結束了，才開始思考，要去哪裡找客源？去哪裡展店？甚至有些人根本沒去思考，過不久就失去了創業衝勁，甚至連技術也都忘得一乾二淨。

這件事情絕對不會發生在我身上，剛學了第一、二週，我就在想：「大家根本不知道我是誰，不會讓我做指甲，也就接觸不到更多客戶的需求，該怎麼辦？」隨著一次次的思索，夢想的藍圖就越來越清晰。

我發現風城百貨公司的顧客很有質感，保養品客戶都很重視形象，於是，就大膽的主動出擊了。

「可以讓我在你們櫃位合租嗎？我想要幫客戶做美甲！」

不論技術成熟了沒，首先都要讓自己被看見！一個 18 歲的女生，到新竹風城百貨，找賣保養品的櫃談配合，暑假時設立櫃中櫃，做了二個月的指甲彩繪。

大家還記得我以前有開設檳榔攤的小額創業經驗吧？那時候，除了學會盤算規畫利潤，主要也是開店地點選擇在交流道旁，加上有資深前輩分享經驗談，所以當時藉由他們的成功方式操作，比較不費力。

當年，我剛開始就進去跟保養品的櫃位談，「如果讓我在這裡增設指甲彩繪的項目，只要原本櫃位的客人上門做指甲，就可以享有指甲彩繪折扣，這樣還可以減低你們百貨公司的坪效壓力，好嗎？」對方思考了一下，這樣的拆帳方式，共同分享了原有的客戶資源，又增加了客戶軟性服務項目，有利無害，加上看我年紀小，又很誠懇、認真的感覺，結果就答應了！

每個星期固定的日子和時間，我就會到風城的保養品櫃位服務，一陣子之後，客戶表示很喜歡我的創意彩繪，於是，開始跟我採「預約制」。想不到一試成主顧的人越來越多，也證明我的藍圖規畫方向是對的。當自己還沒有很強大的品牌知名度時，可以藉由別人的平台，先做客戶的交流與服務的交換，讓自己被看見，先卡位，再慢慢等待機會。

布克文化出版：《女力！微型創業必修心法》