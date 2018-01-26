【日盛投顧】權值股仍屬強勢 多方結構未破壞

◆盤勢分析

1. 週五台股受到台積電回檔影響，指數回測 10 日均線，但盤面中包括生技、IC 設計、蘋概以及台塑集團股與 1101 台泥等走強，支撐指數，終場指數拉抬逼近平盤，僅下跌 18.85 點，以 11147.10 點作收，成交量為 1362.67 億元。

2. 觀察台股技術面，周四開平走高中場出現拉回再度跌破 5 日均線，週五則回測 10 日均線，短線上出現漲多整理，由於短線急漲與月線以及季線乖離拉大，順勢回檔無礙多方走勢，但由於五日均線扣往高點，導致目前五日均線下彎，日 KD 指標亦呈現死亡交叉，整理難免，不過包括 10 日均線、月線、季線等維持多方排列且持續揚升，多方結構並未破壞，後續觀察指標股台積電以及匯率變動即可。

3. 週五三大法人買超 9.25 億元，外資 + 21.31 億元、投信 - 18.18 億元、自營商 + 6.12 億元。

傳產原物料、工具機維持強勢 電子以電競、IC 設計、面板、散熱較為強勢

1. 在電子股受到台積電回檔影響，類股指數回測 10 日均線，短線進入整理，加上原先強勢族群包括矽晶圓、被動元件等出現回檔，影響多方氣勢，不過 AI 族群仍相對強勢加上 IC 設計、面板、以及部分蘋概股走穩，人氣並未退散，而電競族群 2353 宏碁回檔，但 2376 技嘉、2277 微星、6150 撼訊等仍維持強勢，整體結構仍偏多。面板受惠於 8K 電視面板題材，近期法人開始回補，激勵股價，IC 設計 3035 智原高毛利產品比重提升，挖礦晶片題材助攻，股價強勢走高，消費性 IC 第二季旺季，6202 盛群、2401 凌陽上漲，類比 IC 需求轉強，報價有調漲機會、3438 類比科、6435 大中等走強，蘋概股 2474 可成、2439 美律、5264 鎧勝 - KY 走高；S9 即將於 MWC 展登場，加上高速晶片蔚為風潮，帶動散熱股 3324 雙鴻、3017 奇鋐走強。

2. 非電族群在油價走強下，以塑化表現較佳，台塑四寶 1301 台塑、1326 台化、1303 南亞、6505 台塑化等走勢偏多，1309 台達化、1312 國喬、4725 信昌化等走強；工具機受惠自動趨勢旺盛，2049 上銀營收亮眼，外資調高目標價，股價走強， 1590 亞德客 - KY 營收市場預估營收成長 20%，6609 瀧澤科啟動建廠計畫激勵股價創波段新高，生技 4105 東洋前閣揆林全出任董座，拚年營收 10 億美元，股價轉強，4174 浩鼎 OBI-888 獲美核准臨床，股價，外資開始回補。在其他原物料方面，水泥、鋼鐵報價穩中透堅，包括 1101 台泥、1102 亞泥、2014 中鴻、2027 大成鋼、2009 第一銅、2031 新光鋼等仍維持多方走勢。

3. 金融股近期回檔整理，2882 國泰金受到投信與自營商賣壓影響跌破月線，但外資籌碼並未鬆動，2881 富邦金守穩月線，短線回檔中線仍偏多，5871 中租獲利創歷史新高，股價突破百元，為多方指標，官股銀行像是 2801 彰銀、2892 第一金等多頭走勢不變。