台股盤中－台積電續軟 靠挖礦+AI概念股逆撐 上演11100保衛戰

美國川普支持強勢美元，牽動資金動向，台股今 (26) 日出現股匯雙跌跡象，在台積電持續回軟之下，儘管股王大立光勁揚超過 2%，但大盤指數還是走跌，摜破 11100 點、5 日線等關卡，盤中最低一度打到 11089 點，不過在挖礦概念股、AI 人工智慧概念股等逆勢撐盤之下，跌勢有所收斂，重返 11100 點之上震盪。

台積電 5 奈米今天雖然在南科動土，但是多頭仍不買單，最低跌到 253.5 元，跌幅超過 1.5%；台積電的疲弱，也讓空頭齊聚狙擊台積電相關認售權證。

台積電相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

股王大立光則是擺脫連日持續回測前低的陰霾，股價強彈逾 2%，最高來到 3925 元，蓄勢再挑戰 4000 元整數關卡；鴻海也由黑翻紅，在平盤附近震盪，最高來到 96.1 元。

雖然電子股跌多漲少，造成今天大盤走跌，但是，挖礦概念股如：曜越漲超過 5%，華擎漲超過 4%，雙鴻、撼訊漲超過 3%，超眾、麗台也都有逾 1% 漲幅。

而台積電董事長張忠謀、台北市電腦公會理事長童子賢等產業大老闆都同聲喊進 AI，也讓 AI 人工智慧概念股今天逆勢強強滾，智原爆量漲停，原相、凌陽漲超過 2%，鈺創、創意等也都漲超過 1%。

至於金融股則一片綠油油，國泰金跌超過 1%，國票金、中信金也都跌近 1%，金融股也成為壓盤重心。

台股歷經昨天多空交戰，爆出大量且上下震盪，顯見獲利了解賣壓仍不輕，儘管美股續漲，但是川普支持強勢美元，是否牽動外資資金班師回朝，將值得留意，預料短線難脫震盪整理格局，選股上可留意具業績或基本面佳的個股。