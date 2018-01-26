手刀搶冬遊日本hen便宜機票促銷來回4千有找

想要在冬天結束前再衝一波日本的人注意，台灣虎航與香草航空不約而同在今（ 26 ）日推出促銷活動，日本來回機票含稅最低 4,000 元有找。台灣虎航韓國、澳門、曼谷航線也有促銷，出發日期大多限於 3 月底前，有出遊計畫的人可要把握搶便宜的機會。



▲台灣虎航這周促銷動作不斷，繼新航線花捲、茨城後，更一口氣推出全航線的冬季航班促銷。（圖／台灣虎航）

台灣虎航這周促銷動作不斷，繼新航線花捲、茨城後，今日更一口氣推出全航線的冬季航班促銷，包含日本、韓國、泰國、澳門等，最低票價 899 元起。除了熱門的東京、大阪之外，函館、仙台、岡山也是近期相當熱門的日本旅遊城市，來回含稅票價約 4,500 元上下，但要注意出發時間只到 3 月 31 日。

如果沒找到心儀的票價，下午 5 點到香草航空官網說不定會有意外驚喜，其中最大亮點是台北－東京成田這條航線，單程促銷價 1,328 元起，出發日期直到 5 月 16 日前都適用，來回機票含稅約 3,990 元。另外還有台北－大阪、高雄－東京航線，單程促銷價 1,888 元起，台北－沖繩航線單程促銷價 1,488 元起，適用出發日期為 3 月 31 日前。



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