管中閔論文抄襲被指烏龍爆料藍委：綠委應道歉

台大準校長管中閔遭綠營立委指控，與暨南大學管理學院院長陳建良共同發表的論文，抄襲張姓學生碩士論文，但根據台灣碩博士論文知識加值系統顯示，是張生先引用管中閔和陳建良的研究手稿，被指為是烏龍爆料，國民黨立院黨團首席副書記長曾銘宗今 (26) 日表示，假設爆料錯了，這三名綠委和黨團總召柯建銘應該出來道歉，才是負責任的政治人物。

對於民進黨與時代力量立委前天提主決議，要求台大釐清遴選過程疑義前，教育部不得同意聘任，曾銘宗說，綠委不只應該道歉，主決議也應該要撤案，既然徵選委員會已經釐清，遴選一切合法正當，也沒有抄襲這回事，民進黨和時力也都應該撤案，教育部趕快依照正當程序進行，讓台大校園自主。

至於有人點名管中閔出馬競選台北市長，曾銘宗則說，以管爺個性，不會參加台北市長選舉，不要從這個層面來看，變成政治上的考量，不合適對管爺也不公平。

國民黨團書記長李彥秀也說，大學校長遴選爭議，應該要回到遴選委員會再做確認，用綁架預算的方式下主決議，國民黨團認為不妥當，烏龍爆料更顯示民進黨把大學校長視為囊中物，過去都說政治力退出校園，民進黨的烏龍爆料更是秀下限。

民進黨立委吳思瑤則說，各個大學校長的遴選作業，教育部應該要好好盤整檢討，大學法規修訂應該要更嚴謹，否則這次從台大、陽明、文化、或是高醫，不分公私校都發生遴選樣態的問題，顯現這是制度性的問題。

吳思瑤指出，立法院應當監督教育部，民進黨今天在預算上推出的主決議，清楚的要求對教育部全面檢視，就台大個案應當有釋疑過程，這倒沒有很明顯去介入各個學校的遴選作業，這條紅線和這把尺，都拿捏的很精準。

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