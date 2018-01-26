美FDA顧問團搖頭 電熱式菸品IQOS恐叩關失敗

美國食品暨藥物管理局（FDA）專家顧問做出決議，建議 FDA 否決菸商菲利普莫里斯（Philip Morris International）的申請，不能讓其電熱式菸品 IQOS 標示為低風險產品。

雖然專家顧問的決議僅供 FDA 參考，並不約束 FDA，只是往例而言 FDA 均會尊重專家建議。

IQOS 外觀像一個小筆筒，仍須放置傳統菸捲，但因為傳統菸捲必須以火燃燒，菸草大部分的有害化學物質僅在燃燒過程中才會釋放出來，而 IQOS 使用電子加熱而非直接以火燃燒，故可以減少菸草中 95% 的有害物質，這是該菸商送審申請標示 IQOS 為「低風險產品」的主張。

但該專家顧問委員會質疑該公司安全聲明背後的科學品質，也不認同該菸廠所謂 IQOS 對年輕人無吸引力的說法。但他們認同，電熱式菸捲確實較燃燒方式產生的有害物質少。

由於 IQOS 仍使用傳統菸捲，而非如其他電子菸產品使用化學合成的菸油，對吸菸者來說，抽 IQOS 的感覺更接近他們習慣的傳統菸。一旦通過低風險性標示的申請，沒有抽菸習慣或不曾抽菸過的年輕人可能因此嘗試菸品，進而與傳統菸接軌。

菲利普莫里斯公司發言人 Corey Henry 表示，委員會認同電熱式菸捲產生的有毒物質較少，這點令人鼓舞，公司會繼續努力這份提案，「我們有信心可以解決委員會提出的質疑，這份提案還在持續審查。」