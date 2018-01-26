海研新船花5萬命名 結果竟是…

去年 11 月科技部公告舉辦「科技部新建研究船名稱徵選活動」，還祭出獎金 5 萬元，為台灣 3 艘全新的海研船徵名，歷經兩個多月的徵選與評審，最終採用「新海研一號」、「新海研二號」及「新海研三號」名稱，遭外界批不可思議。而身為評審其中一員的何佩玲更在臉書爆料表示，「我們真的不是這樣推薦的。」

對於徵名核選，科技部邀請海洋科學及工程、科普教育、媒體傳播及設計、人文等領域共 10 名產學界人士評審，要從 155 件命名作品中選出適合的名字，何佩玲說，「新海研一、二、三號」是最不被推薦的命名，「真心的覺得，如果早決定用編號命名，真的不用大費周章抓我們來背書。」

對此，國民黨團首席副書記長曾銘宗今 (26) 日表示，加一個「新」字可以拿到獎金五萬元，國小一、二年級生就可以做到的事情，現在又有委員爆料說，這並不是當初推薦的結果，科技部應該要公布整個作業程序，要重新檢討。

民進黨立委吳思瑤也說，科技部花五萬元去對海研船命名，這本來是是好事，也符合現代的時代趨勢，但科技部必須要出面說明清楚，為什麼從初選到決選，最後選出來姑且不論好壞，但結果不禁讓社會莞爾，這到底新意在哪裡？

吳思瑤並說，此外，還有部分評委說，這不是他們當初圈選屬意命名的，所以決選的程序到底是什麼，科技部要出面釋疑。

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