近期第3間 原物料對沖基金Jamison Capital宣告倒閉

《路透社》報導，專注交易原物料商品的知名對沖基金 Jamison Capital 近日驚傳宣告倒閉，據了解，該基金倒閉的部分原因是，此前在 2017 下半年時，Jamison Capital 在天然氣交易上壓錯方向，導致該基金蒙受巨大損失。

對沖基金 Jamison Capital 是由前摩根士丹利 (Morgan Stanley) 知名交易員 Stephen Jamison 一手創辦，基金總規模約為 15 億美元，而由於下半年天然氣行情波動較大，而 Jamison Capital 卻作錯方向，導致去年出現 9% 之虧損。

然而值得注意的是，Jamison Capital 其實並非最近一起倒閉的原物料對沖基金，事實上去年中旬時，素有「原油之王」美名的 Andy Hall 也關閉了旗下最重要的對沖基金 Astenbeck，原油交易商 T. Boone Pickens 經理人也以健康為由，稱正在關閉旗下基金。

由於去年整體原物料市場的波幅較大，再加上客戶投資動能減弱，雙雙大幅壓縮到對沖基金的收益水準，據調研機構 eVestment 數據顯示，2017 年專注原物料交易的對沖基金們，平均報酬率僅只有 0.41%。

據高盛 (Goldman Sachs) 最新 2017 年 Q4 財報顯示，高盛的原物料商品部門獲利亦是大跌了 75%，創下高盛 IPO 以來的最差表現。