沙烏地阿拉伯盼延長減產協議至2019 國際油價應聲漲

據外媒報導，沙烏地阿拉伯能源部長 Al-Falih 呼籲，應延長減產協議至 2019 年，消息一出，週一 (22 日) 國際油價走揚。

格林威治時間週一上午 7 點 56 分，布蘭特原油期貨較前一交易日上漲 23 美分 (漲幅 0.34%)，報每桶 68.84 美元；西德州中級原油期貨也上漲 16 美分 (漲幅 0.25%)，報每桶 63.53 美元。

石油輸出國組織 (OPEC) 領頭羊沙烏地阿拉伯主張，原定實施至 2018 年底的減產協議，應「加碼」延長。

Al-Falih 表示，「產油國應針對減產協議，維持合作關係，具體機制尚未確定，但對於延長實施一事，是有共識的。」

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底。

另一方面，美國石油鑽井平台增加，以及全球經濟成長，也為油價提供支撐力道。

雖然原油市場看似歡欣鼓舞，但有分析師示警，自上週起，上漲力道已見趨緩。

能源公司 Bernstein Energy 週一指出，待北半球冬季結束後，原油庫存就會開始增加。

Bernstein Energy 稱，「基於庫存和原油價格之間的相關性，我們預期，油價漲勢將趨緩。」