憂拉美產量銳減 業者示警：國際油價恐飆升至80美元

新月石油公司 (Crescent Petroleum) 執行長 Majid Jafar 週二 (23 日) 表示，對拉美主要產油國產量銳減的擔憂，可能使國際油價快速攀升至每桶 80 美元。

Majid Jafar 週二出席世界經濟論壇 (WEF)，他在接受 CNBC 採訪時指出，若包括委內瑞拉在內的拉美產油國，發生產量銳減，甚至停產等現象，國際油價將在未來幾個月內飆漲。

他說，在全球經濟持續成長的情況下，我們將看到油價大幅上漲。

當媒體問到，如何看待年底的油價表現時，Majid Jafar 回答，「上看每桶 80 美元」。

據華爾街日報報導，政局動盪、面臨經濟危機的委內瑞拉，石油生產表現，正在加速崩潰。

委內瑞拉官方數據顯示，2017 年 12 月，委國原油產量，較 11 月減少 12%，至 160 萬桶；2017 全年產量，較 2016 年大減近 3 成。

專家認為，導致委內瑞拉原油產量大減的原因在於，國營的委內瑞拉國家石油公司管理不當，且投資不足。

經濟數據亮眼，加上石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國，持續執行減產協議，週二國際油價走揚。

倫敦時間週二上午 8 點 55 分，布蘭特原油期貨上漲 0.33%，至每桶 69.26 美元；西德州中級原油期貨也上漲 0.5%，至每桶 63.87 美元。