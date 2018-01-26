低資費上網吃到飽最超值？看清資費內容以免越花越多

台灣智慧型手機的高普及率，幾乎到人手一機的情況，導致行動上網的使用率隨之增高。根據「 2017 台灣寬頻網路使用調查」研究顯示，國人目前最主要的上網方式為智慧手機，比率高達 93.7 % ，遠遠超過筆記型電腦的 34.4 % 、桌上型電腦的 27.1 %，因此各家電信業者在競相爭逐行動上網客戶的情況下，除了行動上網量之外，各種資費所擁有的免費通話量也成為各家業者施力的優惠內容。

許多消費者選擇行動上網方案時，可能以較低的月租費可享上網吃到飽為主要考量，但真正實際使用過後卻發現，帳單金額反而不增反減。其實帳單的細節很多，例如: 雖然網路語音通話比例增加，但是生活中還是常會有用到市話或打行動電話的需求，像是餐廳訂位、工作在外不時要與客戶的辦公室電話聯繫，或是撥打銀行客服專線等都是。這些隱藏在生活中的通話需求，就是造成通話費爆增的隱藏原因。

因此，消費者在選擇電信資費時，要考量方案內的通話優惠是不是含有贈送市話，網內、外通話優惠以及網內優惠是不是有機會用到等。你以為所使用的電信業者有提供網內免費的優惠內容，但卻忽略了撥打對象是否為同一家電信業者，仍然無法享受到優惠，所以電信業者的用戶數規模就是考量的重點之一，選對了才能真正顧到荷包。

中華電信提醒，消費者可以先撥打自己目前使用的電信客服，詢問每月平均使用量，包含市話、網內外分鐘數以及上網使用量，依自身需求挑選適合的方案，規畫最實在的帳單。

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